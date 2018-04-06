Латвийский депутат раскритиковал США за прием лидеров стран Балтии «оптом»

РИГА , 6 апр — РИА Новости . Практика Белого Дома приглашать на встречу с президентом США глав стран Балтии не по одному, а «оптом» является унизительной, написал в своем профиле в Facebook депутат Сейма Латвии , секретарь комиссии парламента по иностранным делам Сергей Потапкин.

"Практика принимать президентов «оптом», конечно, не свидетельствует ни о каком равном отношении ко всем странам и народам. И сколько бы ни пытались внешнеполитические ведомства превратить унижение в победу, рассказывая о балтийском единстве, эта практика, на которую мы сами согласились, говорит в первую очередь о том, какое место для нас выбрали наши президенты", — написал Потапкин.