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Латвийский депутат раскритиковал США за прием лидеров стран Балтии «оптом»
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Латвийский депутат раскритиковал США за прием лидеров стран Балтии «оптом» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 6 апр — РИА Новости. Практика Белого Дома приглашать на встречу с президентом США глав стран Балтии не по одному, а «оптом» является унизительной, написал в своем профиле в Facebook депутат Сейма Латвии, секретарь комиссии парламента по иностранным делам Сергей Потапкин.
"Практика принимать президентов «оптом», конечно, не свидетельствует ни о каком равном отношении ко всем странам и народам. И сколько бы ни пытались внешнеполитические ведомства превратить унижение в победу, рассказывая о балтийском единстве, эта практика, на которую мы сами согласились, говорит в первую очередь о том, какое место для нас выбрали наши президенты", — написал Потапкин.
Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречались с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
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