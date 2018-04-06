«Цифровое общество рождается, когда люди отказываются от бумаги». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о тотальной цифровизации страны

За последние годы Эстония стала одной из самых инновационных стран в мире. Власти развивают программу цифрового резидентства, заключают соглашения с Hyperloop One, легализуют роботов-курьеров и борются за право первыми в Европе выпустить собственную криптовалюту. Президент страны Керсти Кальюлайд в интервью Wired рассказала о том, зачем Эстонии и ее жителям тотальная цифровизация.

«Цифровое общество рождается, когда люди отказываются от бумаги. И наши граждане уже это сделали», — говорит Кальюлайд. По словам политика, на таком этапе развития огромное значение приобретает безопасность: если что-то пойдет не так, у властей всегда должно быть несколько альтернатив.

Цифровизация уже изменила рынок труда, говорит президент. Люди иначе относятся к самому понятию работы и больше не нуждаются в офисах: они продают свои навыки и умения онлайн, и это рождает новые профессии. Для правительства Эстонии новая реальность тоже стала вызовом.

керсти кальюлайд

президент Эстонии

«В нашем случае правительство давно работает в цифровой сфере. Мы понимаем, что необходимо думать, например, о налоговой системе: если человек работает в пяти разных компаниях, которые зарегистрированы в пяти разных странах, с этим нужно разобраться. И мы не можем делать это в одиночку, требуется помощь всех стран».

В ответ на вопрос о том, как властям удалось добиться такого доверия со стороны эстонцев, Кальюлайд объясняет, что страна с самого начала отказалась от анонимности в интернете. Эстонские законы гарантируют безопасность любых сделок в интернете, объясняет она. «Вы можете заполучить доверие людей, но для этого вам необходимо создать правовое государство и инструменты, безопасность которых оно гарантирует», — говорит она. При этом цифровизация сделала людей более требовательными к качеству госуслуг.

керсти кальюлайд

президент Эстонии

«Эстонский народ хочет получать качественные государственные услуги. Например, если у пары родился ребенок, они имеют право на выплату, положенную по закону. Эстонцам в голову не придет специально куда-то обращаться за этим и что-то доказывать. Они говорят: «У меня родился ребенок, заплатите мне». […] Когда вы переходите на цифру, граждане постоянно подталкивают вас к тому, чтобы государство работало лучше».

Недавно Эстония запустила проект по генетическому тестированию для 100 тыс. эстонцев. На сегодняшний день тестирование прошли 52 тыс. человек. Кальюлайд уверяет, что государство не получит результаты: все данные остаются у граждан. Эстонец может поделиться результатами тестов со своим врачом, но ни правительство, ни работодатели не вправе их требовать. Цель программы — помочь людям узнать о рисках и бережнее относиться к своему здоровью, говорит политик.

По ее словам, правительство чувствует огромную поддержку со стороны жителей страны: эстонцы приветствуют новые технологии. «Это стало привычкой. Для эстонцев технологии стали частью национальной идентичности», — резюмирует Кальюлайд.

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