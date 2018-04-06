Латвийский медведь сбежал в Россию 

Инцидент произошел в Алуксненском крае Латвии: два дня назад местные пограничники, совершая обход госграницы, заметили, что удерживающие забор скобы были сорваны на нескольких столбах.
Осмотрев место инцидента, служащие Государственной пограничной охраны Латвии обнаружили следы медведя и сделали вывод, что забор «мешал» животному попасть в Россию, почему и был им разрушен.
Этот инцидент является не первым появлением медведей на российско-латвийской границе. Так, летом 2017 года у контрольно-пропускного пункта «Убылинка» был заснят косолапый, прогуливавшийся у границы.
В октябре того же года белорусские пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы лосем. Тогда Государственный пограничный комитет республики сообщал, что лосю в районе заставы «Молодечненская» на границе с Литвой «срочно понадобилось перейти в сторону соседней страны». По мнению пограничников, сохатый «без документов» направлялся на водопой на реку Вилия, по которой и проходит граница между странами.