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Из Вильнюса решили убрать все тюрьмы
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Из Вильнюса решили убрать все тюрьмы 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сообщил о плане вывода из Вильнюса всех мест лишения свободы. Решение о том, какие тюрьмы куда перевести, будет выработано в течение года.
В литовской столице несколько тюрем. Самая старая, вокруг которой больше всего споров и планов переноса, — Лукишкская; она находится в центре города рядом с сеймом и главным проспектом Вильнюса — Гедиминаса. Была построена в 1901—1904 годах, когда это место не считалось центром, её использовали в качестве места заключения и царская Россия, и Польша в период оккупации Вильнюсского края, и гитлеровцы, и советские власти.
По словам главы департамента по делам тюрем Литвы Робертаса Крикштапониса, перенос мест заключения из Вильнюса обойдётся в 80 миллионов евро. Новую тюрьму вместо Лукишкской построят за городом.
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