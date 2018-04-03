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Эстония выслала военного атташе России из-за дела Скрипаля
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Эстония выслала военного атташе России из-за дела Скрипаля 

Национальная Служба Новостей 3 апреля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В Эстонии вступил в силу запрет на въезд 49 гражданам РФ из «списка Магнитского». Такое решение было принято Таллинном 29 марта. Всех россиян подозревают в нарушениях прав человека, либо в попытках это сделать.
Эстонские власти заявили, что мера введена в знак поддержки Великобритании, которая обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как пишет Ura.ru, правительство Эстонии также заявило о решении выслать военного атташе РФ Олега Афанасьева.
В ответ на поддержку европейскими и балтийскими государствами, позиции Великобритании по делу Скрипаля Москва выслала 23 дипломата.
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