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Литовские пограничники получат японские и французские машины
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Литовские пограничники получат японские и французские машины 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Служба охраны государственной границы Литвы 5 апреля подписала договоры о приобретении 79 внедорожников Toyota Land Cruiser и 37 микроавтобусов Renault Trafic. Общая сумма сделки составила 3,6 миллиона евро.
Средства на покупку техники выделил Евросоюз. Сообщают, что машины будут использованы для обеспечения охраны границы Литвы и Евросоюза, предотвращения нелегальной миграции и провоза контрабанды. В автомобилях Toyota Land Cruiser установят дополнительное телеметрическое оборудование, видеорегистраторы, спецсигналы.
Ранее Служба охраны государственной границы Литвы и местные политики утверждали, что именно для предотвращения нелегальной миграции и провоза контрабанды строится и забор высотой 2 метра на границе с Россией и Белоруссией. Его длина составит 135 километров.
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