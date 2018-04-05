На Ямале откроется выставка посвящённая «веку» Латвийской Республики

6 апреля 2018 года в музейно-выставочном центре имени Шемановского откроется выставка латвийской графики 19 — 21 века. «Время Лаймы» это художественный вернисаж посвящённый столетнему юбилею со дня образования независимой Латвийской Республики . Выставка организована «Институтом художественных и гуманитарных проектов» при поддержке окружного департамента международных и внешнеэкономических связей.

Суть проекта построить дружественные отношения между Россией и прибалтийскими странами. В 2018 году Литва , Латвия и Эстония отмечают 100-летее со дня независимости от Российской империи. Для этих стран суверенитет почти священен. Поддержка России этих праздников несёт не только удачный политический ход, но и позволяет разрушить миф об имперских амбициях современного российского правительства

Под выставку «Время Лаймы» сотрудники музейно-выставочного центра отдали два этажа. В экспозиции представлены 130 графических листов в разнообразных техниках. Проект демонстрирует 6 периодов развития латвийской графической школы: начальный период 19 века, расцвет вторая половина 20 века стиль «ар нуво», 20-е — 30-е годы 20 века формирование национальной школы живописи, период Латвийской Советской Социалистической Республики с 1940 — 1991 годы, независимой Латвии и работы русских художников во время первой Латвийской Республике.

В открытие выставки примет участие специальный гость из Латвии художник-график Алексей Кошкинс. Знакомство с латышской живописью продлиться до конца апреля.

Источник фотографии: пресс-служба МВК им. Шемановского