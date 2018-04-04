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Акция в Риге против перевода русских школ на латышский язык собрала более тысячи участников
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Акция в Риге против перевода русских школ на латышский язык собрала более тысячи участников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Акция протеста против перехода к обучению на латышском языке в Риге собрала более тысячи человек, сообщает Delfi.
Отмечается, что в шествие от здания министерства образования и науки к Рижскому замку отправились несколько сотен человек, однако их количество постепенно увеличилось.
Люди несли плакаты с критикой в адрес президента Латвии Раймонда Вейониса, министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, российский флаг и флаг в цветах георгиевской ленты. Пикетчики в устной форме резко критиковали власти.
2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод обучения в русских школах на латышский язык.
Мэр Риги и лидер партии латышской партии «Согласие» Нил Ушаков заявил, что оспорит закон в Конституционном суде.
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