«Национализм — безотказный способ удержать власть». Как запрет образования на русском в Латвии связан с выборами

Президент Латвии подписал закон, который переводит русскоязычные школы на латышский язык обучения. В Госдуме назвали это нарушением прав и пообещали ввести экономические санкции. В разговоре с «360» местные общественники и дипломаты связали реформу с предстоящими парламентскими выборами.

Вечером во вторник в Риге начался «Марш разгневанных родителей» — реакция русскоговорящего населения на принятый ранее закон о полном переводе школ на латышский язык. Акцию протеста организовал Штаб защиты русских школ. Протестующие пройдут от Пороховой башни к президентскому дворцу.

Поправки в закон об образовании

В Латвии проживают почти два миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. Русский язык имеет статус иностранного. 2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе всех школ в стране на латышский язык. Предполагается, что к 2021-2022 учебному году во всех учебных заведениях будут преподавать только на государственном языке.

По мнению президента Латвии, обучение всех школьников на одном языке позволит иметь равные возможности на получение качественного образования, а также поможет устроить жизнь в Латвии. Дети смогут изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств.

«Соберут чемоданы и уедут из страны»

Латвийский публицист и экс-владелец сайта новостей gorod.lv Елена Куранова рассказала «360», что борьба за сохранение русских школ ведется давно и в какой-то момент даже удалось затормозить этот процесс. «Уже в 2004 году были акции протеста за сохранение русского языка. На тот момент как-то удалось затормозить этот процесс. Тем не менее школы с билингвальным языком обучения с первого класса в Латвии действуют как минимум уже лет 11. И многие родители отдают детей в эти школы, чтобы потом было легче учиться в высших учебных заведениях, а также иметь больше возможностей в дальнейшей жизни», — отметила она.

Куранова добавила, что в этой ситуации надеяться на позитивные изменения в политике Латвии не стоит. Закон уже принят, и от него не откажутся. А вот русскоязычному населению придется перейти на латышский или покинуть страну.

Рассчитывать, что произойдут изменения в результате смены власти, не стоит, поскольку в стране нет ни одной партии, за которой стоит большое количество электората, готовой ввести русский язык как второй государственный или вернуть школам обучение на русском языке. Скорее люди соберут чемоданы и уедут из страны, чего и добиваются латвийские власти

— Елена Куранова.

Русофобия перед выборами

В октябре 2018 году в Латвии пройдут парламентские выборы в Сейм. Несколько опрошенных «360» общественников и дипломатов связали закон с предвыборной политикой. По их мнению, латвийские власти апеллируют к избирателям, настроенным националистически.

Член правления Русского союза Латвии, активист Штаба защиты русских школ Александр Ливчак уверен, что Рига ведет последовательную националистическую политику в отношении русскоязычного населения. «Национализм является для политической элиты Латвии удобным и, к сожалению, пока безотказным методом удержания власти. В его применении они всегда последовательны. В Латвии было три попытки ликвидации образования на русском языке: в 1998, 2014 и 2017 годах. Все три перед выборами. Логика и последовательность налицо», — рассказал он «360».

Ливчак уверен, что если удастся сплоченно выступить против нового закона, то велика вероятность его изменения. Для этого необходимо не опускать руки.

Это будет не результат прихода к власти доброго правительства, а станет итогом нашей борьбы и ежедневной работы

— Александр Ливчак.

Источник «360» в дипломатических кругах подтвердил, что закон связан с выборами и последовательной дискриминацией русскоговорящих жителей страны. Собеседник назвал это частью предвыборной политики — сплотить электорат против русскоязычного населения. У этой реформы подтекст не образовательный, а политический.

«Эта реформа направлена не на укрепление позиции латышского языка, а на дискриминацию в адрес русскоязычного населения. Важно отметить, что русский язык и владение им является безусловным конкурентным преимуществом, которое оценивают многие латыши по достоинству», — рассказал источник.

Публицист Елена Куранова объяснила, что акции протеста из-за реформы образования могут создать в стране напряженность. «Если говорить об акциях протеста, то их активность всегда связана с предвыборным периодом, а в этом году как раз будут выборы в Сейм. А значит, определенные политические силы используют эту напряженность в своих целях», — заключила она.

Мэр Риги против

Мэр Риги Нил Ушаков также выразил несогласие с принятым законом. По его словам, эта реформа является ошибкой. Он пообещал оспорить его в Конституционном суде. Об этом он написал в своем профиле в Facebook.

Еще одна очень большая ошибка. И, к сожалению, абсолютно ожидаемый шаг со стороны президента. Теперь остается Конституционный суд — в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» используют свое право и обратятся с иском в суд Сатверсме. Параллельно продолжается работа над введением на уровне Рижской думы программы дополнительных занятий на родном языке. Если государство не способно защитить права национальных меньшинств, сделаем это на уровне самоуправлений

— Нил Ушаков.

На подписание президентом Латвии закона об образовании отреагировала Госдума РФ. По словам депутатов, действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь за собой ограничения, предусмотренные законом «О специальных экономических мерах». Об этом говорится в заявлении, принятом парламентариями.