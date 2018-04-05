Русскоязычные жители Латвии на марше протестовали против реформы образования

Около тысячи русскоязычных жителей Латвии вышли на «Марш разгневанных родителей» в центре Риги после решения президента Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения к 2021-2022 учебному году.

"Мы несем «черную метку» президенту, потому что он давал клятву быть президентом всего народа Латвии, а сейчас выступил своим решением против части этого народа", — сказала одна из участниц акции.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.