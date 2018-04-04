Ещё
Экс-премьер Литвы назвал опасным капитал, заработанный в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-премьер Литвы назвал опасным капитал, заработанный в России 

РИА Новости 21 минуту назад
ВИЛЬНЮС, 4 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Литвы, экс-лидер консерваторов Андрюс Кубилюс считает, что республике необходимо обезопасить не только объекты стратегической важности, но и государственные институты, такие как Сейм и правительство.
Как утверждает Кубилюс, государственные институты не защищены от людей, «связанных с Россией, в частности с Кремлем». По его мнению, угрозу для безопасности литовской политики представляет так называемый «заработанный в России капитал».
"Как и в случае защиты важнейших стратегических предприятий, так и в случае защиты важнейших конституционных институтов, такому капиталу необходимо запретить участвовать в важных процессах национальной безопасности. В данном случае — в выборах", — цитирует слова политика Sputnik Литва.
Как отмечает бывший премьер-министр, Департамент государственной безопасности считает, что Кремль попробует «вмешаться» в предстоящие президентские выборы в Литве.
По мнению Кубилюса, деньги, заработанные в России, «нельзя вкладывать в создание политических партий, финансирование их деятельности и избирательных кампаний, различные благотворительные акции и проекты, которые реализуют только для того, чтобы так называемый созданный национальный политический капитал позже эффективно использовать на выборах».
Также экс-премьер призывает расширить перечень объектов, важных для национальной безопасности Литвы, и включить туда парламент, правительство и президентуру.
Кубилюс входит в партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», представители которой известны своими русофобскими высказываниями, а также находятся в оппозиции к правящей партии «Союз крестьян и зеленых».
На прошлой неделе член фракции консерваторов, нынешний президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене заявила, что Россия проводит «различные операции» для воздействия на политику Литвы. Как утверждала Юкнявичене, Москва вмешалась в референдум о строительстве Висагинской АЭС и повлияла на решение литовцев. Как и Кубилюс, парламентарий призывала ограничить финансовые потоки в литовскую политику из России.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва
РИА Новости: последние новости
В Совфеде рассказали об ответных мерах на укрепление ВС стран Балтии В Литву не пустили российский тягач с радиоактивным грузом из Белоруссии Премьер Литвы собирается обучить литовскому языку русскоязычный Висагинас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН373
У России нашелся неожиданный защитник33
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня4
Трамп потребовал платы за Сирию118
В США нашли способ уничтожить супероружие России151
Видео
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение