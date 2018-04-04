Экс-премьер Литвы назвал опасным капитал, заработанный в России 

ВИЛЬНЮС, 4 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Литвы, экс-лидер консерваторов Андрюс Кубилюс считает, что республике необходимо обезопасить не только объекты стратегической важности, но и государственные институты, такие как Сейм и правительство.
Как утверждает Кубилюс, государственные институты не защищены от людей, «связанных с Россией, в частности с Кремлем». По его мнению, угрозу для безопасности литовской политики представляет так называемый «заработанный в России капитал».
"Как и в случае защиты важнейших стратегических предприятий, так и в случае защиты важнейших конституционных институтов, такому капиталу необходимо запретить участвовать в важных процессах национальной безопасности. В данном случае — в выборах", — цитирует слова политика Sputnik Литва.
Как отмечает бывший премьер-министр, Департамент государственной безопасности считает, что Кремль попробует «вмешаться» в предстоящие президентские выборы в Литве.
По мнению Кубилюса, деньги, заработанные в России, «нельзя вкладывать в создание политических партий, финансирование их деятельности и избирательных кампаний, различные благотворительные акции и проекты, которые реализуют только для того, чтобы так называемый созданный национальный политический капитал позже эффективно использовать на выборах».
Также экс-премьер призывает расширить перечень объектов, важных для национальной безопасности Литвы, и включить туда парламент, правительство и президентуру.
Кубилюс входит в партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», представители которой известны своими русофобскими высказываниями, а также находятся в оппозиции к правящей партии «Союз крестьян и зеленых».
На прошлой неделе член фракции консерваторов, нынешний президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене заявила, что Россия проводит «различные операции» для воздействия на политику Литвы. Как утверждала Юкнявичене, Москва вмешалась в референдум о строительстве Висагинской АЭС и повлияла на решение литовцев. Как и Кубилюс, парламентарий призывала ограничить финансовые потоки в литовскую политику из России.
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