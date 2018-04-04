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В Каунасе может появиться американский центр кибербезопасности
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В Каунасе может появиться американский центр кибербезопасности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Литва ведёт переговоры с США о создании регионального центра кибернетической безопасности в Каунасе, сообщило агентство BNS.
Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас пояснил, что официальный Вильнюс готов взять на себя роль лидера в вопросах кибербезопасности как в Евросоюзе, так и в сотрудничестве с США. Литовские власти постоянно обвиняют Россию в кибератаках, хотя никаких доказательств подобных предположений не предоставляется.
По словам вице-министра обороны Литвы Эдвинаса Керзы, центр мог бы создавать средства кибербезопасности, проводить научные исследования, обучение. Он сообщил, что в рамках учреждения могли бы работать специалисты по кибербезопасности национальной гвардии Пенсильвании.
Ранее в Вильнюсе уже появился центр НАТО по энергетической безопасности, созданный на базе аналогичной структуры республиканского масштаба, более известный как центр передового опыта альянса.
Решение о присвоении этого статуса получило политическое одобрение стран — членов НАТО во время участия президента Литвы Дали Грибаускайте в чикагском саммите альянса в мае 2012 года.
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