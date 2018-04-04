В Каунасе может появиться американский центр кибербезопасности

Литва ведёт переговоры с США о создании регионального центра кибернетической безопасности в Каунасе , сообщило агентство BNS.

Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас пояснил, что официальный Вильнюс готов взять на себя роль лидера в вопросах кибербезопасности как в Евросоюзе , так и в сотрудничестве с США. Литовские власти постоянно обвиняют Россию в кибератаках, хотя никаких доказательств подобных предположений не предоставляется.

По словам вице-министра обороны Литвы Эдвинаса Керзы, центр мог бы создавать средства кибербезопасности, проводить научные исследования, обучение. Он сообщил, что в рамках учреждения могли бы работать специалисты по кибербезопасности национальной гвардии Пенсильвании.

Ранее в Вильнюсе уже появился центр НАТО по энергетической безопасности, созданный на базе аналогичной структуры республиканского масштаба, более известный как центр передового опыта альянса.

Решение о присвоении этого статуса получило политическое одобрение стран — членов НАТО во время участия президента Литвы Дали Грибаускайте в чикагском саммите альянса в мае 2012 года.