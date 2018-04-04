Симоньян поблагодарила Нацсовет Латвии за привлечение аудитории к Sputnik

Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян объявила благодарность Национальному совету Латвии по электронным СМИ «за отличную работу по привлечению аудитории к Sputnik-Латвия». Поводом для реакции в адрес этой прибалтийской республики стало заявление руководства совета, который выступил против использования в государственных массмедиа материалов агентства.

"Теперь лучший фото— и видеоконтент в стране — эксклюзивно у нас", — сказала Симоньян РИА Новости . Сегодня, как сообщал Baltnews.lv, зампредседателя совета Ивар Аболиньш заявил, что с начала прошлого года по 14 марта 2018 года на едином портале общественных СМИ lsm.lv фотографии Sputnik использовались 393 раза и на это тратились средства общественного заказа.

"Трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества", — полагает Аболиньш.

Латвийский Нацсовет по электронным СМИ, напоминает Baltnews. — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. Он имеет право рекомендовать что-то СМИ, но не может влиять на редакционную политику. Общественными СМИ называют группу телеканалов, радиостанций и интернет-сайтов на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета.