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Литва предлагает переименовать Грузию в Сакартвелию
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Литва предлагает переименовать Грузию в Сакартвелию 

Интересант 28 минут назад
Вопрос о переименовании Грузии в национальном языке подняла литовская Комиссия по государственному языку, сообщает ИА «Политика сегодня».
По словам председателя ведомства Аудриса Антанайтиса, эта страна должна называться в литовском языке Сакартвело. Как подчеркнули в комиссии, это оригинальное название государства — жители Грузии называют свою страну именно так.
При этом отмечается, что для литовского языка слово «Сакартвело» не совсем соответствует нормам, поэтому предлагается немного изменить форму — «Сакартвелия».
Пока единодушного мнения в комиссии не сложилось.
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