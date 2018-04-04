Литва предлагает переименовать Грузию в Сакартвелию

Вопрос о переименовании Грузии в национальном языке подняла литовская Комиссия по государственному языку, сообщает ИА «Политика сегодня».

По словам председателя ведомства Аудриса Антанайтиса, эта страна должна называться в литовском языке Сакартвело. Как подчеркнули в комиссии, это оригинальное название государства — жители Грузии называют свою страну именно так.

При этом отмечается, что для литовского языка слово «Сакартвело» не совсем соответствует нормам, поэтому предлагается немного изменить форму — «Сакартвелия».

Пока единодушного мнения в комиссии не сложилось.