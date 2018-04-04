В Латвии выступили против использования общественными СМИ статей Sputnik

По данным НСЭСМИ, с 1 января 2017 года по 14 марта 2018 года на едином новостном портале общественных СМИ lsm.lv 393 раза использовались предлагаемые различными источниками фотографии Sputnik. Также фотографии регулярно использовались в соцсетях на страницах государственных ООО «Латвийское телевидение» (ЛТВ) и ООО «Латвийское радио».

"НСЭСМИ констатировал также, что латвийские общественные СМИ повседневно расходуют деньги общественного заказа на покупку материалов Sputnik. Трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества", — заявил заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций. Общественные СМИ — это группа телеканалов, радиостанций и интернет-сайтов на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета страны.