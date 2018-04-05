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Латвийское общественное телевидение не откажется от материалов Sputnik
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Латвийское общественное телевидение не откажется от материалов Sputnik 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 5 апр — РИА Новости. Латвийское общественное телевидение (ЛТВ) не откажется от материалов Sputnik, несмотря на рекомендацию Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), сообщил в четверг глава ЛТВ Иварс Белте.
Ранее НСЭСМИ выступил против использования в СМИ страны, финансируемых из госбюджета, материалов Sputnik. По мнению Нацсовета, «трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда не в интересах латвийского общества».
"То, по какой причине и в каком объеме ЛТВ использовало фотоматериалы Sputnik, ни в каком виде не идет в противоречие с национальными интересами Латвии и патриотизмом, как в своем письме пытается показать НСЭСМИ. Телевидение не согласно с позицией НСЭСМИ и в данный момент не будет менять свою редакционную политику", — сообщил Белте на портале общественных СМИ LSM.LV.
По его словам, сотрудники ЛТВ и портала общественных СМИ LSM.LV в своей работе соблюдают редакционную независимость и основные принципы качественной журналистки, что включает также право общества на информацию.
Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций. Общественные СМИ — это группа телеканалов, радиостанций и интернет-сайтов на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета страны.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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