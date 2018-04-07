Маленькая Литва превращается в большую атомную свалку

Делегация Европарламента , прибывшая в Литву для инспекции процесса по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС, преподнесла Вильнюсу неприятный сюрприз. Остановка такой станции, ее ликвидация до уровня, как планируется, зеленой лужайки, стоит очень дорого, но Европа, уломавшая Литву на закрытие АЭС, больше платить не хочет. А ведь речь идет о миллиардах евро — при том, что весь бюджет страны составляет примерно 16 миллиардов при госдолге больше 15 миллиардов.

Напомним: Еврокомиссия потребовала от Литвы закрыть Игналинскую АЭС, введенную в строй в 1983 году, под предлогом опасности ее «чернобыльских реакторов». На самом деле после чернобыльской трагедии на литовской станции было усовершенствовано управление реакторами, МАГАТЭ признало объект безопасным, и некоторые эксперты утверждали, что остановка Игналинской АЭС — это требование европейских «энерголоббистов», так как конкурировать с этой станцией было невозможно из-за ее дешевой электроэнергии.

Два энергоблока, построенные «бериевским» Министерством среднего машиностроения, работали надежно. Станция, оставшаяся в наследство от СССР, в 1993 году достигла максимальной производительности: за год было выработано 12,26 млрд кВт⋅ч электроэнергии — 88,1% всей произведенной в республике. Тем не менее на переговорах о вступлении в Евросоюз Еврокомиссия в 2001 году связала членство Литвы с остановкой Игналинской АЭС. Власти не посмели отказаться. Правда, в парламенте шли споры, так как обязательство вывести станцию из эксплуатации было не столько категоричным — существовала возможность отложить реализацию обязательства в случае экономических, энергетических проблем страны.

В 2004 году закрыли первый блок. В 2008-м разразился мировой экономический кризис. Из-за протестов населения литовская элита была вынуждена объявить референдум с вопросом «Я одобряю продление работы Игналинской АЭС на технически безопасный период, но не более чем до завершения строительства новой атомной электростанции».

Латвия и Новая АЭС — вообще отдельная песня. Представьте: власти решили закрыть надежную станцию, доставшуюся «на халяву», чтобы потратить миллиарды на японо-американский проект, да еще с реактором «фукусимского» типа: Япония-то отказалась от дальнейшего строительства своих АЭС, новенький реактор остался не у дел. Вдаваться в подробности не будем, скажем лишь, что экономически обосновать проект не удалось, потенциальные партнеры, обещавшие поддержку — Польша Эстония — быстро «соскочили».

Очередной референдум в 2012 году показал, что почти 65% участников против строительства новой станции, и в конечном счете проект закрыли. А вот тот референдум — об остановке Игналинской АЭС — дал потрясающий результат: 91,4% участников поддержали продолжение работы станции, то есть ответили «да» на предложенный вопрос. Но на участки для голосования при сильнейшей пропаганде против Игналинской АЭС пришло менее половины избирателей — 48,43%. То есть по формальному признаку референдум не состоялся. Мнение участников, можно сказать, идеального социологического опроса не приняли во внимание. На стыке 2009-2010 годов остановили и второй блок.

Остановить-то остановили, но вот даже в СССР не было опыта выведения таких АЭС из эксплуатации, демонтажа оборудования, ликвидации всех объектов станции до уровня той «зеленой лужайки». Требовались высококлассные специалисты, но они стали уезжать на атомные объекты России и соседней Белоруссии , где в 2011 году в городе Островце началось строительство Белорусской АЭС.

Более того: началась чехарда на посту директора Игналинской АЭС. Через три месяца после ее остановки уволили опытнейшего Виктора Шевалдина под предлогом обвинений в растрате средств, назначили советником нового руководителя — Освальдаса Чюкшиса, который ранее работал… послом Литвы в Чехии . Тому сразу назначили зарплату, в два раза превышавшую заработок Шевалдина — 26 тысяч литов (тогда это было примерно 260 тысяч рублей). Понятное дело: на столь сложном специфическом объекте у бывшего дипломата как-то не сложилось, через год его перевели на должность пониже, а вместо него назначили Жильвинаса Юркшуса, специалиста по телекоммуникациям — ранее он был заместителем гендиректора компании «Bitė Lietuva».

Директорская чехарда продолжалась. В начале этого года подал в отставку очередной — Дарюс Янулявичюс, который до назначения в марте 2013 года директором Игналинской АЭС руководил обанкротившейся инвесткомпанией «Hermis Capital». Янулявичюса поблагодарили за работу и открыли… уголовное дело. Как сообщала «Свободная пресса», прокуратура утверждает: в процессе демонтажа оборудования руководители недействующей Игналинской АЭС — Дарюс Янулявичюс, Освальдас Чюкшис, а также бывший начальник коммерческого отдела станции Лаурас Пуслис и еще три работника организовали аукцион по продаже радиоактивных медных трубок на 1,564 миллиона евро. Победителем, кстати, стала некая немецкая фирма. По данным литовской службы спецрасследований, она получила право купить 2 тысячи тонн трубок по 781,9 евро за тонну, в то время как на рынке тонна чистой меди стоила в тот момент около 3,8 тысячи евро. Бывшим руководителям АЭС предъявлен иск на 1,5 миллиона евро, а аукцион предложено считать недействительным.

Когда планировались работы по демонтажу АЭС, предполагалось, что понадобится немногим более 1 миллиарда евро. Сейчас Министерство энергетики Литвы подсчитало: потрачено уже 1,3 миллиарда, а до полного — по плану — закрытия станции в 2038 году нужно еще столько же.

До сих пор Литва брала на себя лишь 14% расходов, остальное покрывал Евросоюз, страны-доноры. На период 2021–2027 годов Вильнюс нынче попросил у ЕС 780 миллионов евро. Вот для того, чтобы проверить, как тратятся средства и идут работы, в Литву и прибыла делегация Европарламента под руководством германского политика Ингеборг Грассле, возглавляющей в ЕП Комитет по бюджетному контролю. Ознакомились. И вот сюрприз: Грассле заявила, что не видит обоснования для запрашиваемых Литвой средств.

«На мой взгляд, Литве стоило бы в большей степени поучаствовать не только в финансовом отношении, но и взять обязательства относительно будущих работ по демонтажу станции», — сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе. «Комитет по бюджетному контролю обеспокоен тем, что пока не видит конкретных шагов по закрытию станции, сейчас мы этого не видим», — заявила инспектор из Европарламента.

Литве придется ломать голову, думать, как уговорить Еврокомиссию дать денег. Вице-министр энергетики Лина Сабайтене признала: пока не ясно, сколько сможет выделить Евросоюз. «Сейчас цель — заложить основы в веру в то, что мы вместе с Евросоюзом сможем закрыть эту станцию», — сказала она агентству BNS.

Депутат Европарламента от Литвы, бывший министр финансов Зигмантас Бальчитис заявил: «Давайте будем реалистами, будет большая борьба за предстоящую семилетнюю финансовую перспективу». Евродепутат связал эту проблему с Brexit, потерей британского взноса, подчеркнул: «Мы, литовские политики, не покладая рук попытаемся убедить в том, что являемся особым государством, у которого огромный объект, больше никто таких станций не закрывает, и вряд ли в ближайшем будущем закроет».

Сама Литва вместо того, чтобы черпать дешевую электроэнергию от Игналинской АЭС и зарабатывать на ней, зарезала курицу, несущую золотые яйца. Ради интересов чьих-то лоббистов, возможно и своих, заинтересованных в поднятии цен на электричество. И теперь страна платит за то, что сама себя лишила атомной энергетики.

Вопрос получения дешевой электроэнергии можно было бы решить с помощью соседей — Белорусской АЭС. Александр Лукашенко предлагал руководству Литвы строить эту станцию вместе и вместе ею пользоваться. Она как раз у границы с Литвой. Но Вильнюс, наоборот, ожесточенно борется с этой стройкой, пытаясь уверить Евросоюз, будто белорусский проект, который у «Росатома» заказали еще несколько стран, а МАГАТЭ не нашло в нем изъянов, — небезопасен. Сейм Литвы запретил покупку электроэнергии с этой станции.

А она вступит в строй в следующем году. Непонятно, как Литва будет отличать ее электричество от электричества других генерирующих объектов. Вильнюс призвал к такому же решению страны — члены ЕС, но не добился понимания. Даже соседняя Латвия не поддержала…