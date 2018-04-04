Ещё
Электроэнергия с БелАЭС будет слишком дорогой для Литвы, заявили в Вильнюсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электроэнергия с БелАЭС будет слишком дорогой для Литвы, заявили в Вильнюсе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 4 апр — РИА Новости. Электроэнергия со строящейся Белорусской АЭС не сможет стать конкурентоспособной на литовском рынке, так как будет слишком дорогой, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Как сообщает Sputnik Литва, об этом глава Минэнерго рассказал в эфире местной радиостанции.
"Часто преподносится миф о том, что электричество, произведенное на этой атомной станции, будет дешевым и заполонит рынок. Цена, безусловно, не будет снижена до уровня, который сможет составить конкуренцию ценам на электричество на нашем рынке", — заявил Вайчюнас.
Ранее министр подписал распоряжение о внесении поправок в правила использования электросетей, по которым БелАЭС запрещено использовать мощность литовской Круонисской ГАЭС для удовлетворения своих потребностей.
БелАЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Планируется, что атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков. Первый запустят в 2019 году, второй — в 2020-м. В планах Минска не только удовлетворение собственных потребностей в электроэнергии, но и ее экспорт.
Литва с самого старта проекта БелАЭС выступает против его реализации и призывает другие страны Евросоюза бойкотировать строительство. По мнению литовских властей, атомная электростанция не соответствует международным стандартам, а также представляет опасность для национальной безопасности и окружающей среды.
Минск не раз подчеркивал, что строящаяся АЭС будет соответствовать высоким стандартам безопасности, а все претензии Вильнюса политизированы.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>
РИА Новости: последние новости
Премьер Литвы собирается обучить литовскому языку русскоязычный Висагинас Клинцевич назвал недружественным шагом военную помощь США Прибалтике В Совфеде рассказали об ответных мерах на укрепление ВС стран Балтии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда386
Сестры с электродами в мозге покончили с собой24
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран28
Япония заявила протест России140
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»54
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение