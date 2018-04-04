Электроэнергия с БелАЭС будет слишком дорогой для Литвы, заявили в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС , 4 апр — РИА Новости . Электроэнергия со строящейся Белорусской АЭС не сможет стать конкурентоспособной на литовском рынке, так как будет слишком дорогой, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Как сообщает Sputnik Литва, об этом глава Минэнерго рассказал в эфире местной радиостанции.

"Часто преподносится миф о том, что электричество, произведенное на этой атомной станции, будет дешевым и заполонит рынок. Цена, безусловно, не будет снижена до уровня, который сможет составить конкуренцию ценам на электричество на нашем рынке", — заявил Вайчюнас.

Ранее министр подписал распоряжение о внесении поправок в правила использования электросетей, по которым БелАЭС запрещено использовать мощность литовской Круонисской ГАЭС для удовлетворения своих потребностей.

БелАЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Планируется, что атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков. Первый запустят в 2019 году, второй — в 2020-м. В планах Минска не только удовлетворение собственных потребностей в электроэнергии, но и ее экспорт.

Литва с самого старта проекта БелАЭС выступает против его реализации и призывает другие страны Евросоюза бойкотировать строительство. По мнению литовских властей, атомная электростанция не соответствует международным стандартам, а также представляет опасность для национальной безопасности и окружающей среды.

Минск не раз подчеркивал, что строящаяся АЭС будет соответствовать высоким стандартам безопасности, а все претензии Вильнюса политизированы.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>