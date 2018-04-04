В фестивале «Балтийское ожерелье» примут участие около тысячи ребят 

Впервые в фестивале «Балтийское ожерелье» участие примут почти тысяча талантливых ребят. Сегодня об этом в прямом эфире программы «Доброе утро, Калининград» рассказали организаторы конкурса.
Детский и молодежный фестиваль в этом году проводится в 13-й раз, маленькие артисты приехали из нескольких стран: это Литва, Польша, Латвия, Германия и республика Беларусь. Более семисот детей — таланты Калининградской области. За право стать победителем участники будут сражаться в трёх номинациях: хореография, вокал и декоративно прикладное творчество. Открытие конкурса состоится завтра, 5 апреля ни продлится три дня. Вторая часть фестиваля пройдет в октябре этого года в Германии, в городе Киль.