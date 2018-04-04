Завершена демаркация границы между Россией и Литвой

Россия и Литва поставили точку, а точнее расставили множество на карте, в вопросе определения границы между государствами. Её демаркация официально завершена — уполномоченные лица с обеих сторон подписали соответствующий документ в Вильнюсе . В итоге граница имеет общую протяженность 297 км. Проходит как по сухопутному, так по морскому, речному и озерному участкам.

Описание российско-литовской границы уместилось на 18 томах и двух картографических альбомах. А это итог более чем десятилетней работы. То, что предшествовало финальному заключению. Рабочих материалов настолько много, что они не умещаются в шкафы, а их общий вес составил более 300 килограммов.

Сотрудники же Балтийского аэрогеодезического предприятия для обозначения государственных рубежей установили 559 пограничных знаков. Отсчёт ведётся от точки пересечения границ Польши , Литвы и России. Замыкает цепочку пункт пропуска Чернышевское -Кибартай.

«Никто ничего ни у кого не отхватил. Есть небольшие участки компенсационного обмена. Например населённый пункт Виштитис с Литовской стороны, где лимитационная линия пересекала два кладбища. Чуть-чуть в районе дороги Пограничное-Краснознаменск литовская сторона компенсировала нам», — отметил директор Балтийского аэрогеодезического предприятия Михаил Шевня

Вопрос о проведение линии госграницы и её обозначения на местности встал после распада Советского Союза. Литва вышла из него с территорией на треть большей, чем до вступления в СССР.

После войны Литовской республике советское руководство подарило часть Восточной Пруссии, а именно нынешнюю Клайпеду и участок Куршской косы.

«До распада СССР это была административная граница между Калининградской областью и бывшей Литовской ССР. За основу была взята ещё старая граница Литвы с Германией », — рассказал председатель общественного совета при агентстве по международным и межрегионального связям Калининградской области Юрий Рожков-Юрьевский.

Началась долгая и кропотливая работа. Дипломатические переговоры и торги за территорию. В 1997-м было поделено Выштынецкое озеро, которое раньше полностью принадлежало России.

«Ни у кого не хватило смелости, ни у губернатора, ни областной думы, поднять голос. На тот момент. И мы за это ничего не попросили. Правда, некоторые наши получили ордена. Депутаты получили литовские ордена. Вот это, конечно, не здорово», — заметил депутат Государственной Думы VI созыва Андрей Колесник

При этом литовцы отказались от претензий на нефтегазовое месторождение Д-6 в Балтийском море. Оно целиком осталось в распоряжении российских нефтяников.

«Площадь и сухопутной части, и водной части, в общем-то, остались одинаковы после этих переговоров», — подтверждает Юрий Рожков-Юрьевский.

Водные рубежи между странами обозначены буями. Кстати, сейчас особая сложность возникла с линиями на реках. В частности, Неман , за полвека сильно изменил своё русло, поэтому граница сместилась на 150 метров в нашу пользу.

«Вся работа по демаркации границы свелась к её укреплению. Это выгодно прежде всего России. Потому что те процессы деградации, которые происходят сейчас в Литве, они не должны перейти на Калининградскую область. В первую очередь депопуляция населения, маргинализация того населения, которое еще не уехало в Англию », — сказал Александр Носович, политолог

Плачевную ситуацию в стране литовские власти, похоже, не замечают. Зато увидели угрозу со стороны России — это контрабанда. Решили спрятаться за колючей проволокой. На границе с Калининградской областью строят забор. Его стоимость составляет более трёх миллионов евро.