Депутаты Нидерландов одобрили введение «закона Магнитского» на национальном уровне

Нидерландские депутаты во вторник приняли предложение по «Акту Магнитского», чтобы правительство могло ввести этот закон на национальном уровне и продвигать его на уровне всего Евросоюза в ближайшие пять месяцев. Об этом сообщил СМИ депутат от правящей коалиции Нидерландов Питер Омтзихт.

Всю прошлую неделю депутаты обсуждали введение заморозки активов и запрет на въезд в страну в ответ на британское «дело Скрипаля», основываясь на аналогичных шагах в скандинавских и балтийских государствах.

По словам Омтзихта, Нидерланды могут объединиться с балтийскими и скандинавскими государствами во время обсуждения этого предложения на следующем заседании в Совете ЕС

Накануне правящая партия Дании также открыла слушания по введению датского «закона Магнитского ». Датские депутаты проведут первое слушание по этому вопросу в мае. Около 40% шведских депутатов тоже выступают за подобные санкции в отношении России

Эстония, Латвия и Литва , а также Канада США уже используют «Акт Магнитского» — форму санкций, названных по имени российского активиста Сергея Магнитского, который умер в тюрьме после разоблачения коррупционной схемы.

В декабре 2010 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую запретить 61 российскому гражданину, имеющему отношение к делу Магнитского, въезд в Евросоюз. Данная резолюция не имеет обязательной силы и носит исключительно рекомендательный характер для стран ЕС.