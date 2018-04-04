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Депутаты Нидерландов одобрили введение «закона Магнитского» на национальном уровне
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Депутаты Нидерландов одобрили введение «закона Магнитского» на национальном уровне 

Банки.ру 2 часа назад
Нидерландские депутаты во вторник приняли предложение по «Акту Магнитского», чтобы правительство могло ввести этот закон на национальном уровне и продвигать его на уровне всего Евросоюза в ближайшие пять месяцев. Об этом сообщил СМИ депутат от правящей коалиции Нидерландов Питер Омтзихт.
Всю прошлую неделю депутаты обсуждали введение заморозки активов и запрет на въезд в страну в ответ на британское «дело Скрипаля», основываясь на аналогичных шагах в скандинавских и балтийских государствах.
По словам Омтзихта, Нидерланды могут объединиться с балтийскими и скандинавскими государствами во время обсуждения этого предложения на следующем заседании в Совете ЕС.
Накануне правящая партия Дании также открыла слушания по введению датского «закона Магнитского». Датские депутаты проведут первое слушание по этому вопросу в мае. Около 40% шведских депутатов тоже выступают за подобные санкции в отношении России.
Эстония, Латвия и Литва, а также Канада и США уже используют «Акт Магнитского» — форму санкций, названных по имени российского активиста Сергея Магнитского, который умер в тюрьме после разоблачения коррупционной схемы.
В декабре 2010 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую запретить 61 российскому гражданину, имеющему отношение к делу Магнитского, въезд в Евросоюз. Данная резолюция не имеет обязательной силы и носит исключительно рекомендательный характер для стран ЕС.
Решений о новых санкциях ЕС против России, среди которых может быть «закон Магнитского» или расширение действующих санкций, не ожидается до июня 2018 года, сообщил Банки.ру источник в Совете ЕС. Но несколько стран, включая Германию, Францию и страны Балтийского региона, уже уведомили, что будут принимать односторонние меры на национальном уровне.
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