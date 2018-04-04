Американские летчики на передовой шпионских игр

Ночь 10-го февраля выдалась в столице Эстонии морозной. Вполне ожидаемая погода для страны, которая лежит практически на той же широте, что и южная Аляска. Теплая атмосфера, суета, люди наслаждаются напитками и разговорами — такой себе типичный вечер пятницы в модном отеле Swissotel в центре города. Но если бы вы знали, что искать, то заметили бы в этой суете немало тонких подсказок на теневую войну, разворачивающуюся между Россией и Западом.

Этой ночью в баре в свободное от работы время посасывали пиво пилоты Национальной авиационной гвардии США . Они выглядели расслабленными и отнюдь не теряли бдительности. Их голоса беззвучно звучали на фоне других разговоров. Все как один имели короткие, аккуратные стрижки. Но было что-то такое, что выдавало в них боевых американских пилотов, чей визит в Эстонию стал частью миссии по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе.

Неподалеку от пилотов, группа из четырех мужчин в костюмах громко говорила о чем-то на русском. Женщине за баром они представились «бизнесменами» из Москвы . Дальше было еще четверо — тоже русскоязычных. Они сидели за столом, уставленным пивом и другим алкоголем. Время от времени мужчины украдкой поглядывали и как будто оценивали американцев на баре.

«Мы должны абсолютно точно осознавать, что говорим, куда идем и кто может быть вокруг», — говорит Гаррик, один из американских пилотов, описывая угрозу российской разведки. 7 марта, Национальная авиационная гвардия 180-го правого крыла из Огайо, оставила 12 военных истребителей и около 300 офицеров на авиабазе Эмари в Эстонии. Эстония граничит с Россией. Поэтому в том, что русскоязычные гости и американские боевые пилоты оказались под крышей одного таллинского отеля, нет ничего особенно мерзкого.

Тем не менее, эксперты соглашаются, что территории бывших советских республик, а ныне соседей России и НАТО — Эстонии, Латвии Литвы — пронизывают невидимые шпионские игры. «Россия сохранила направления, по которым ранее работало КГБ и до сих пор пользуется теми же практиками. Хотя сейчас, при режиме Путина, русских там стало больше, — рассказывает экс-глава СБУ Валентин Наливайченко . — Сегодня россияне являются самой большой опасностью и врагом для западной демократии».

Мост для шпионов

В одно субботнее утро, 10 февраля, эстонские и российские официальные лица обменялись шпионами. Артема Зинченко , осужденного российского шпиона, проживающего в Эстонии и эстонского бизнесмена Райво Суси, отпустили на противоположные стороны моста. Сцена, достойная шпионского романа английского писателя Джона Ле Карре. В декабре российские офицеры арестовали Суси за шпионскую деятельность в московском аэропорту, приговорив его к 12 годам лишения свободы. Эстонские агенты арестовали Зинченко, работавшего на российскую иностранную разведку. В мае ему дали 5 лет тюрьмы. Это был 10-й российский шпион, которому вынесли приговор в Эстонии за последние 9 лет.

Путем кибератак, дезинформационных кампаний и шпионских операций Россия десятилетиями следила за Эстонией, страной с населением в 1, 3 миллиона. В 2007, к примеру, Россия осуществила ряд кибератак в ответ на снос в Эстонии памятника времен СССР. «Россия способна делать то же самое и в США. Российская угроза распространяется далеко за пределами бывшего СССР, — рассказывает эксперт Линдси Моран, бывшая сотрудница ЦРУ . — То, что мы живем в эру после холодной войны, еще не означает, что угроза для жизни американских офицеров, выполняющих миссии в Европе, существенно уменьшилась — не говоря уже о том, что исчезла. Наоборот, я бы сказала, что деятельность иностранной разведки, а особенно России и ее сателлитов, стала более изящной, и, откровенно говоря, вездесущей». Американские пилоты, размещенные в Эстонии, тоже отмечают, что угроза шпионской деятельности России вызывает беспокойство, так же как и попытки этой страны найти «компромат» — что-то такое, чем впоследствии можно было бы шантажировать.

Перекресток

Эстония — это передовая линия конфликта между Россией и Западом. В этой маленькой стране тесно переплетаются геополитические интересы. Вот над российским посольством развевается российский флаг, а не так далеко в небесах виднеются американские самолеты, которые вылетели из бывшей советской авиабазы. Здесь проходят тренировочные миссии, нацеленные убедить Эстонию, что США и НАТО — это союзники, которые до сих пор готовы защищать эту страну от России. Многие эксперты отмечают, что нынешние отношения между Россией и Западом хуже, чем когда-либо в после окончания холодной войны.

Чего только стоит четырехлетняя гибридная война на востоке Украины , которая сегодня является единственной горячей точкой Европы. Там до сих пор происходят артиллерийские обстрелы и небольшие вооруженные столкновения. До сих пор гибнут люди. Российское балансирование на грани войны с Западом включает как агрессивные авиаманевры вокруг самолетов и кораблей НАТО, так и глобальные кибернападения, дезинформационную кампанию и вмешательства в европейские и американские выборы. Свежим случаем, который значительно осложнил отношения между Россией и Западом, стало покушение на убийство российского шпиона и его дочери в Великобритании с применением химического оружия.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй обвинила в нападении Россию и выслали из Великобритании 23 российских дипломата. «После нашего ответа Великобритания пожалеет о своих действиях», — сказал Сергей Кисляк , экс-посол России в США.

«Часть чего-то гораздо большего»

Не так давно администрация Трампа ввела против России новые санкции за вмешательство в американские президентские выборы-2016, а заодно и за кибератаки и махинации в энергетическом секторе США. «Иногда мы даже делаем шаг назад, чтобы понять, что мы являемся частью чего-то гораздо большего, чем мы раньше понимали подозревали», — говорит Гаррик, американский пилот, дислоцированный в Эстонию этой зимой. Во многих аспектах противостояние США и России можно считать возвращением к временам холодной войны: только в эру диджитализации все стало гораздо сложнее.

Именно поэтому Наливайченко «настоятельно рекомендует» запретить американским военным, дислоцированным в Восточной Европе, пользоваться социальными сетями. Наливайченко возглавил СБУ сразу после революции, прошедшей на Украине в 2014-м. Он осуществлял свои полномочия как во время аннексии Россией крымского полуострова, так и во время развертывания гибридной войны, начавшейся на Востоке Украины в апреле 2014 и длящейся до сих пор. В те времена, по его словам, он запрещал своим подчиненным пользоваться российской почтой.

Шпионские игры

Письма, сообщения и даже сайты, которые они посещают — американские офицеры убеждены, что все их «электронные следы» могут быть под российским контролем. Поэтому внутренние правила американской разведки содержат множество рекомендаций. Таких как ограничивать размещение личной информации как онлайн, так и на собственных компьютерах, отключать функцию геолокации под фото и постами в соцсетях и избегать онлайн-контактов с незнакомцами. Также разведка предостерегает против использования публичного Wi-Fi, посещения иностранных сайтов и загрузки мобильных приложений, которые могут содержать троянских коней или другие вирусы.

Нынешний состав военных сил США — это прежде всего поколения, для которых соцсети являются частью повседневной жизни. Согласно информации Департамента защиты данных, средний возраст американского разведчика — 30 лет. Поэтому каким бы ни был масштаб угрозы, полностью ограничить военным доступ к соцсетям невозможно. «Сейчас военные в определенной степени находятся в состоянии внутренней культурной войны», — объясняет экс-офицер Моран. — Миллениалы и последующие поколения росли безостановочно строча сообщения и распространяя информацию на многочисленных онлайн-платформах. Это их образ жизни». Моран называет соцсети «фактором, который абсолютно изменил правила игры в шпионских играх».