Клинцевич раскритиковал военную помощь США Прибалтике

Латвии и Белый дом во вторник сообщил, что американские власти окажут Эстонии Литве военную помощь в общей сложности на 170 миллионов долларов. Также Вашингтон намерен продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе. Ранее президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции лидеров Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах безопасности и экономики.

По словам Клинцевича, продолжаются «целенаправленные попытки довести Европу до точки кипения». «В любом случае военная помощь странам Балтии — это недружественный по отношению к России шаг, который будет восприниматься нами именно таким образом. Причем совершенно непонятно, зачем такая помощь нужна самим этим странам, которые буквально задыхаются от своих внутренних проблем», — раметил российский сенатор.

Никакие разговоры о «защите демократии», как это делали предыдущие американские администрации, в Вашингтоне сейчас не вели, отметил Клинцевич. «Пообещали деньги на военные нужды — и все, — констатировал парламентарий. — А уж хотя бы для приличия слегка покритиковать ту же Латвию за убийство русского языка, на котором говорит половина населения страны, — об этом не было и речи», — отметил сенатор.