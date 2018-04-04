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Клинцевич раскритиковал военную помощь США Прибалтике
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Клинцевич раскритиковал военную помощь США Прибалтике 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Военная помощь Вашингтона государствам Балтии — это недружественный шаг по отношению к Москве. Об этом РИА Новости заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Белый дом во вторник сообщил, что американские власти окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на 170 миллионов долларов. Также Вашингтон намерен продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе. Ранее президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции лидеров Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах безопасности и экономики.
По словам Клинцевича, продолжаются «целенаправленные попытки довести Европу до точки кипения». «В любом случае военная помощь странам Балтии — это недружественный по отношению к России шаг, который будет восприниматься нами именно таким образом. Причем совершенно непонятно, зачем такая помощь нужна самим этим странам, которые буквально задыхаются от своих внутренних проблем», — раметил российский сенатор.
Никакие разговоры о «защите демократии», как это делали предыдущие американские администрации, в Вашингтоне сейчас не вели, отметил Клинцевич. «Пообещали деньги на военные нужды — и все, — констатировал парламентарий. — А уж хотя бы для приличия слегка покритиковать ту же Латвию за убийство русского языка, на котором говорит половина населения страны, — об этом не было и речи», — отметил сенатор.
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