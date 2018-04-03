В Совете Федерации пообещали ответить США на перевооружение стран Балтии

«Россией была проведена достаточная работа для укрепления своих воинских подразделений вдоль западных границ. Однако последнее решение США приведет к тому, что Россия примет ответные меры в сфере безопасности и обороны», — цитирует РИА «Новости» слова сенатора.

Серебренников отметил, что Вашингтон не оставляет попыток подорвать многополярный миропорядок. Для этого, по его словам, используется «весь потенциал НАТО », а также граничащих с Россией стран. Парламентарий также посетовал на то, что курс на противостояние с Москвой до сих пор является приоритетом для США.

«Конечно, эта ситуация требует ответных мер. При этом нужно помнить, что наш верховный главнокомандующий неоднократно заявлял, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Мы найдем комплексный ответ в разработке уникальных видов вооружения, которые превзойдут все возможные угрозы, не будут затратными для бюджета страны», — заключил политик.