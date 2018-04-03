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В Совете Федерации пообещали ответить США на перевооружение стран Балтии
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В Совете Федерации пообещали ответить США на перевооружение стран Балтии 

Парламентская газета 1 час назад
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия примет ответные меры в связи с инициативой президента США Дональда Трампа по укреплению вооруженных сил стран Балтии.
«Россией была проведена достаточная работа для укрепления своих воинских подразделений вдоль западных границ. Однако последнее решение США приведет к тому, что Россия примет ответные меры в сфере безопасности и обороны», — цитирует РИА «Новости» слова сенатора.
Серебренников отметил, что Вашингтон не оставляет попыток подорвать многополярный миропорядок. Для этого, по его словам, используется «весь потенциал НАТО», а также граничащих с Россией стран. Парламентарий также посетовал на то, что курс на противостояние с Москвой до сих пор является приоритетом для США.
«Конечно, эта ситуация требует ответных мер. При этом нужно помнить, что наш верховный главнокомандующий неоднократно заявлял, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Мы найдем комплексный ответ в разработке уникальных видов вооружения, которые превзойдут все возможные угрозы, не будут затратными для бюджета страны», — заключил политик.
Ранее Белый дом сообщил, что по итогам встречи Трампа с президентами Литвы, Латвии и Эстонии было принято решение о выделении странам Балтии военной помощи в размере 170 миллионов долларов. В Вашингтоне также заявили, что осенью более пяти тысяч американских военнослужащих примут участие в ежегодных учениях Saber Strike в Прибалтике.
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