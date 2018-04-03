В Совфеде рассказали об ответных мерах на укрепление ВС стран Балтии

Латвии и Литвы. Ранее Белый дом заявил о том, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии

"Россией была проведена достаточная работа для укрепления своих воинских подразделений вдоль западных границ. Однако, последнее решение США приведет к тому, что Россия примет ответные меры в сфере безопасности и обороны", — сказал Серебренников.

Сенатор подчеркнул, что США продолжают политику противостояния России и самой концепции многополярного мира. «И здесь задействуется весь потенциал НАТО , приграничные с Россией страны», — отметил законодатель. Он посетовал, что американцы продолжают привычную для них политику давления на Москву.

"Конечно, эта ситуация требует ответных мер. При этом нужно помнить, что наш верховный главнокомандующий неоднократно заявлял, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Мы найдем комплексный ответ в разработке уникальных видов вооружения, которые превзойдут все возможные угрозы, не будут затратными для бюджета страны", — заключил Серебренников.