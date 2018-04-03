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В Совфеде рассказали об ответных мерах на укрепление ВС стран Балтии
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В Совфеде рассказали об ответных мерах на укрепление ВС стран Балтии 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия примет ответные меры в сфере безопасности и обороны в свете укрепления вооруженных сил (ВС) стран Балтии при содействии США, заявил во вторник РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Евгений Серебренников.
Ранее Белый дом заявил о том, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.
"Россией была проведена достаточная работа для укрепления своих воинских подразделений вдоль западных границ. Однако, последнее решение США приведет к тому, что Россия примет ответные меры в сфере безопасности и обороны", — сказал Серебренников.
Сенатор подчеркнул, что США продолжают политику противостояния России и самой концепции многополярного мира. «И здесь задействуется весь потенциал НАТО, приграничные с Россией страны», — отметил законодатель. Он посетовал, что американцы продолжают привычную для них политику давления на Москву.
"Конечно, эта ситуация требует ответных мер. При этом нужно помнить, что наш верховный главнокомандующий неоднократно заявлял, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Мы найдем комплексный ответ в разработке уникальных видов вооружения, которые превзойдут все возможные угрозы, не будут затратными для бюджета страны", — заключил Серебренников.
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