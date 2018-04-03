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Президент Латвии: США сохранят военное присутствие и укрепят обороноспособность Балтии
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Президент Латвии: США сохранят военное присутствие и укрепят обороноспособность Балтии 

ТАСС 42 минуты назад
ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. США сохранят военное присутствие в странах Балтии и продолжат укреплять обороноспособность региона. Об этом заявил во вторник президент Латвии Раймондс Вейонис по итогам встречи президента США Дональда Трампа с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии в Белом доме.
"Саммит проходит в символическое время, так как в этом году отмечается 100-летие независимости стран Балтии. Во время саммита мы получили подтверждение того факта, что военное присутствие США в нашем регионе будет сохранено и что США готовы продолжить свою поддержку в процессе укрепления обороноспособности стран Балтии. Страны Балтии и США обязались вместе работать над новыми идеями и предложениями по укреплению политики сдерживания и по помощи странам Балтии в развитии новых оборонных возможностей", — передает слова Вейониса его пресс-служба.
Лидер латвийского государства добавил, что страны Балтии и США договорились «о совместной работе по борьбе с гибридными угрозами и смягчению последствий пропаганды», а также об активизации экономического сотрудничества.
"Мы будем сотрудничать по продвижению новых проектов в области инноваций, современных технологий и цифровой экономики. Мы будем способствовать обмену инвестициями, товарами и услугами. США подтвердили свою готовность укреплять энергетическую безопасность стран Балтии, обеспечивая экспорт сжиженного природного газа в наш регион", — отметил Вейонис.
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