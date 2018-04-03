США дадут странам Балтии средства на «борьбу с дезинформацией»

"Признавая уязвимость энергетической инфраструктуры в странах Балтии, США будут работать с ключевыми партнерами в Эстонии, Латвии и Литве по укреплению надежности в энергетическом секторе. Эти усилия будут включать предоставление экспертизы и укрепления возможностей по предотвращению, обнаружению и восстановлению после враждебных кибератак, а также предложение технической помощи по поддержке проектов энергетической диверсификации, в том числе в том, что касается синхронизации электросетей стран Балтии и Европы", — говорится в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты выделят 3 миллиона долларов на работу с тремя странами Балтии, чтобы укрепить надежность институтов этих стран против дезинформации. Это будет делаться путем укрепления независимых СМИ, государственных телевещателей и грамотности в области СМИ в данном регионе", — говорится в заявлении Белого дома.