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США дадут странам Балтии средства на «борьбу с дезинформацией»
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США дадут странам Балтии средства на «борьбу с дезинформацией» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. США выделят странам Балтии средства на защиту энергетической инфраструктуры и борьбу с дезинформацией, заявил Белый дом по итогам саммита президента Дональда Трампа с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.
"Признавая уязвимость энергетической инфраструктуры в странах Балтии, США будут работать с ключевыми партнерами в Эстонии, Латвии и Литве по укреплению надежности в энергетическом секторе. Эти усилия будут включать предоставление экспертизы и укрепления возможностей по предотвращению, обнаружению и восстановлению после враждебных кибератак, а также предложение технической помощи по поддержке проектов энергетической диверсификации, в том числе в том, что касается синхронизации электросетей стран Балтии и Европы", — говорится в заявлении Белого дома.
"Соединенные Штаты выделят 3 миллиона долларов на работу с тремя странами Балтии, чтобы укрепить надежность институтов этих стран против дезинформации. Это будет делаться путем укрепления независимых СМИ, государственных телевещателей и грамотности в области СМИ в данном регионе", — говорится в заявлении Белого дома.
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