Более 2,5 тонн европейских продуктов изъяли на границе с Эстонией и Финляндией в марте

В ходе осуществления пограничного ветеринарного контроля, таможня Ленинградской области предотвратила ввоз в регион 2,5 тонны продуктов из Европы. По информации Россельхознадзора, на границе с Эстонией Финляндией сотрудниками ведомства выявлено 193 нарушения, при которых в ручной клади и багаже пассажиров незаконно провозилась продукция животного происхождения. По данным ведомства, в результате досмотра транспорта найдено превышающее по весу разрешенные нормы: молочной продукции (2169 килограммов), мясных изделий (175 килограммов) и рыбных продуктов (263 килограмма). Вся изъятая продукция возвращена на территорию Финляндии и Эстонии. Управление Россельхознадзора напоминает, что ввоз товаров без разрешения ведомства и без ветеринарного сертификата страны отправления запрещен. Исключением может быть товар готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, до 5 килограммов в расчете на одного человека.