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Более 2,5 тонн европейских продуктов изъяли на границе с Эстонией и Финляндией в марте
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Более 2,5 тонн европейских продуктов изъяли на границе с Эстонией и Финляндией в марте 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В ходе осуществления пограничного ветеринарного контроля, таможня Ленинградской области предотвратила ввоз в регион 2,5 тонны продуктов из Европы.
По информации Россельхознадзора, на границе с Эстонией и Финляндией сотрудниками ведомства выявлено 193 нарушения, при которых в ручной клади и багаже пассажиров незаконно провозилась продукция животного происхождения.
По данным ведомства, в результате досмотра транспорта найдено превышающее по весу разрешенные нормы: молочной продукции (2169 килограммов), мясных изделий (175 килограммов) и рыбных продуктов (263 килограмма). Вся изъятая продукция возвращена на территорию Финляндии и Эстонии.
Управление Россельхознадзора напоминает, что ввоз товаров без разрешения ведомства и без ветеринарного сертификата страны отправления запрещен. Исключением может быть товар готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, до 5 килограммов в расчете на одного человека.
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