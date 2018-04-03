Российский дипломат и представитель «Аэрофлота» покинули Латвию

"Представитель компании «Аэрофлот» Сокольников был выдворен из Латвии в ночь с 27 на 28 марта, поскольку был включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвийской Республики. Сокольников вылетел в Москву из аэропорта города Рига, куда его доставили из центра содержания иностранцев в Муцениеки трое сотрудников Государственной пограничной охраны Латвии. Кроме того, в аэропорту присутствовал сотрудник посольства России в Латвии. Супруга Сокольникова покинула Латвию 29 марта", — указали в диппредставительстве.

Позже территорию республики покинул и высланный российский дипломат. «Второй секретарь посольства России в Латвии улетел в Москву вместе с семьей в субботу, 31 марта. В аэропорт его сопровождали сотрудники посольства России в Латвии», — отметили в дипмиссии.