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Российский дипломат и представитель «Аэрофлота» покинули Латвию
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Российский дипломат и представитель «Аэрофлота» покинули Латвию 

ТАСС 1 час назад
РИГА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Второй секретарь посольства России в Латвии и руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Риге Сергей Сокольников, которых местные власти решили выслать в рамках скоординированной акции в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, уже покинули территорию республики. Об этом во вторник ТАСС сообщили в посольстве РФ в Латвии.
"Представитель компании «Аэрофлот» Сокольников был выдворен из Латвии в ночь с 27 на 28 марта, поскольку был включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвийской Республики. Сокольников вылетел в Москву из аэропорта города Рига, куда его доставили из центра содержания иностранцев в Муцениеки трое сотрудников Государственной пограничной охраны Латвии. Кроме того, в аэропорту присутствовал сотрудник посольства России в Латвии. Супруга Сокольникова покинула Латвию 29 марта", — указали в диппредставительстве.
Позже территорию республики покинул и высланный российский дипломат. «Второй секретарь посольства России в Латвии улетел в Москву вместе с семьей в субботу, 31 марта. В аэропорт его сопровождали сотрудники посольства России в Латвии», — отметили в дипмиссии.
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