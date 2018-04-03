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Недалеко от Рязанского района состоится концерт эстонского хорового коллектива
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Недалеко от Рязанского района состоится концерт эстонского хорового коллектива 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В Культурном центре «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте, 5 апреля споют участники эстонского хора Mattone.
«В исполнении коллектива прозвучит эстонская и русская хоровая музыка композиторов Эрнесакса, Сисаска, Тормиса, Танеева, Чайковского и других», — говорится в сообщении пресс-службы культурного центра.
Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москвича».
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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