Недалеко от Рязанского района состоится концерт эстонского хорового коллектива

В Культурном центре «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте, 5 апреля споют участники эстонского хора Mattone.

«В исполнении коллектива прозвучит эстонская и русская хоровая музыка композиторов Эрнесакса, Сисаска, Тормиса, Танеева, Чайковского и других», — говорится в сообщении пресс-службы культурного центра.

Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москвича».

Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)