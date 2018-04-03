В Совфеде прокомментировали идею ввести санкции против Латвии из-за образовательного закона

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT принятое Госдумой заявление об экономических мерах в отношении Латвии из-за закона «Об образовании». «Латвия совершает большую ошибку, своих граждан автоматическим делает своими недругами, противниками. Что это даёт латвийскому государству? Рано или поздно официальный язык станет превалировать, но на это нужно время — за 20 лет не переделаешь. Заявление Госдумы — заявление законодательной власти, законодатели не могут принимать решение по введению санкций, но призвать они могут. Язык санкций — не наш метод. Не мы его начали применять, но нас к этому принуждают. В данный момент мы защищаем интересы русскоязычного населения. Они не могут чувствовать себя брошенными», — отметил Джабаров.

Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах в отношении Латвии в связи с принятием поправок к закону «Об образовании», согласно которому до 2021 года должен быть завершён перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.

Меры могут коснуться финансовых операций, таможенных пошлин, туристической деятельности, а также международных торговых договоров.