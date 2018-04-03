Ещё
В Совфеде прокомментировали идею ввести санкции против Латвии из-за образовательного закона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали идею ввести санкции против Латвии из-за образовательного закона 

RT на русском 2 часа назад
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT принятое Госдумой заявление об экономических мерах в отношении Латвии из-за закона «Об образовании». «Латвия совершает большую ошибку, своих граждан автоматическим делает своими недругами, противниками. Что это даёт латвийскому государству? Рано или поздно официальный язык станет превалировать, но на это нужно время — за 20 лет не переделаешь. Заявление Госдумы — заявление законодательной власти, законодатели не могут принимать решение по введению санкций, но призвать они могут. Язык санкций — не наш метод. Не мы его начали применять, но нас к этому принуждают. В данный момент мы защищаем интересы русскоязычного населения. Они не могут чувствовать себя брошенными», — отметил Джабаров.
Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах в отношении Латвии в связи с принятием поправок к закону «Об образовании», согласно которому до 2021 года должен быть завершён перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.
Меры могут коснуться финансовых операций, таможенных пошлин, туристической деятельности, а также международных торговых договоров.
RT на русском: последние новости
Как в России отреагировали на латвийскую реформу образования Правительство Германии не видит дискриминации в статусе неграждан в Прибалтике Госдума приняла заявление в связи с образовательным законом в Латвии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот316
Малышева вызвала гнев телезрителей426
Путин упразднил посредничество в ЖКХ68
Тюрьма помогла Рыбке36
Что не так с новым «Простоквашино»33
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение