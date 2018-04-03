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Слуцкий призвал не допустить «коллапса русского мира» на фоне школьной реформы в Латвии
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Слуцкий призвал не допустить «коллапса русского мира» на фоне школьной реформы в Латвии 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал не допустить свертывания программ обучения на русском языке в других странах после введения в Латвии школьной реформы, фактически исключающей обучение на русском языке.
"Считаю, что это напрямую связано с борьбой с русским языком и русским миром. И это требует немедленного вмешательства. Мы не имеем права допустить, чтобы дискриминационные нормы, принятые в сегодняшней Латвии, распространились и на другие страны и континенты", — заявил Слуцкий во вторник, выступая в рамках обсуждения заявления Госдумы «О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии». А такой «реальный риск», по его мнению, существует «на фоне той антироссийской истерии, которая идет сегодня из Вашингтона».
"Сегодня задача цивилизационной важности — не допустить коллапса русского мира и свертывания программ обучения на русском языке", — предупредил глава комитета.
На взгляд Слуцкого, «школьная реформа в Латвии, которая фактически запрещает обучение на языках нацменьшинств, в том числе русском, — это история с продолжением». «Еще в 2006 году латвийский Сейм принял дискриминационные поправки к закону об образовании, которые вводили 60% изучения предметов на латышском языке. А сегодняшние решения полностью завершают демонтаж системы образования на русском языке в Латвийской Республике. Ситуация грубейшим образом противоречит международным обязательствам Риги, прежде всего рамочной Конвенции национальных языков и языков нацменьшинств Совета Европы», — заключил он.
Госдума 3 апреля призвала российское руководство рассмотреть возможность принятия экономических мер против Латвии за запрет обучения на русском языке. «Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом „О специальных экономических мерах“, — говорится в документе.
В заявлении напоминается, что латвийский Сейм принял законы, в соответствии с которыми среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/22 учебному году будет предоставляться на латышском языке. Депутаты подчеркивают, что тем самым нарушаются провозглашенные в Конституции Латвии и подтвержденные ее международными обязательствами права на „сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств, жизненно актуальные для трети населения Латвии, прежде всего русского и русскоязычного“.
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