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Василий Кучер: «Лучше пусть у нас сгниёт! Лучше пусть утонет в Северном море!»
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Василий Кучер: «Лучше пусть у нас сгниёт! Лучше пусть утонет в Северном море!» 

Вести Калининград 49 минут назад
Фото: Вести Калининград
Россия должна прекратить любое торговое сотрудничество с Латвией считает hуководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области, ветеран боевых действий Василий Кучер. Это мнение он высказал в эфире программы «30 минут».
Одной из тем международного клуба программы была реформа школьного образования в Латвии. К концу 2021 года обучение в средней школе этой страны планируется перевести полностью на Латышский язык, в том числе и в школах национальных меньшинств. Соответствующие поправки в закон об общем образовании подписал президент Латвии Раймондс Вейонис. По мнению экспертов, реформа серьезно нарушает права русскоязычного населения Латвии. МИД России уже выступил с заявлением, что эти действия могут ухудшить отношения двух стран.
Василий Кучер-Руководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области, ветеран боевых действий:
— Надо запретить ввоз всего латвийского на территорию России. Запретить провоз любого российского товара через Латвию. Просто запретить. Лучше пусть у нас сгниёт, лучше пусть утонет в Северном море.
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