Василий Кучер: «Лучше пусть у нас сгниёт! Лучше пусть утонет в Северном море!»

Россия должна прекратить любое торговое сотрудничество с Латвией считает hуководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области , ветеран боевых действий Василий Кучер. Это мнение он высказал в эфире программы «30 минут».

Одной из тем международного клуба программы была реформа школьного образования в Латвии. К концу 2021 года обучение в средней школе этой страны планируется перевести полностью на Латышский язык, в том числе и в школах национальных меньшинств. Соответствующие поправки в закон об общем образовании подписал президент Латвии Раймондс Вейонис . По мнению экспертов, реформа серьезно нарушает права русскоязычного населения Латвии. МИД России уже выступил с заявлением, что эти действия могут ухудшить отношения двух стран.

Василий Кучер-Руководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области, ветеран боевых действий:

— Надо запретить ввоз всего латвийского на территорию России. Запретить провоз любого российского товара через Латвию. Просто запретить. Лучше пусть у нас сгниёт, лучше пусть утонет в Северном море.