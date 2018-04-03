Ещё
Эксперт оценил принятие Госдумой заявления в связи с образовательным законом в Латвии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил принятие Госдумой заявления в связи с образовательным законом в Латвии 

RT на русском 1 час назад
Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой заявления об экономических мерах в отношении Латвии в связи с принятием поправок к закону «Об образовании». Заявление предполагается направить в российский кабмин, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генсеку Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии. «Сейчас в Латвии принято стратегическое решение, совершенно не обеспеченное учительскими кадрами, о ликвидации всего образования на русском языке во всех классах школы. Надо отметить, что политические партии, которые приняли участие в продвижении этого закона, рассчитывают на консолидацию этнического большинства и получению дивидендов в электоральном плане на предстоящих выборах в Сейм Латвии. К сожалению, упрямство политической элиты, взаимный контроль, этническая сплочённость против России, не позволяют предпринять политический манёвр и отказаться от переноса реализации этих планов. Конечно, специальные меры против Латвии, безусловно, будут восприняты болезненно, и будут иметь свой негативный эффект для деградации определённых сфер экономики, например, транзита. Они вряд ли приведут к изменениям в законодательстве. Но в комплексе с учётом изменения общей обстановки удастся повернуть вспять негативные последствия в вопросе образования в Латвии», — полагает Симиндей.
При этом эксперт пояснил, что даже если Латвия предпримет ответные шаги, то это никак не навредит России.
«Могут быть отдельные недружественные жесты, но в экономическом плане нет былой зависимости от латвийских портов, которая наблюдалась в 1990-е годы, развивается портовая система в Ленинградской области. Серьёзной зависимости от Латвии нет и быть не может. Те фирмы, которые не переориентировали поставки с территории Латвии, будут вынуждены сделать это в случае принятия соответствующих экономических мер», — заявил Симиндей.
Как отметил эксперт, реформа образования негативно отразится на демографическом состоянии самой Латвии, поскольку многие русскоязычные жители уже начали рассматривать вопрос об эмиграции в Россию или страны Западной Европы.
Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах в отношении Латвии в связи с принятием поправок к закону «Об образовании», согласно которому до 2021 года должен быть завершён перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.
Меры могут коснуться финансовых операций, таможенных пошлин, туристической деятельности, а также международных торговых договоров.
RT на русском: последние новости
Правительство Германии не видит дискриминации в статусе неграждан в Прибалтике СМИ: Еврокомиссия рассмотрит призывающую обеспечить права нацменьшинств петицию СМИ: Госдума считает необходимым ввести санкции против Латвии из-за поправок о языке
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам141
Тулеев получил новую должность415
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом56
Киевский прокурор появился на телевидении голым119
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение