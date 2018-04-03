Эксперт оценил принятие Госдумой заявления в связи с образовательным законом в Латвии

Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой заявления об экономических мерах в отношении Латвии в связи с принятием поправок к закону «Об образовании». Заявление предполагается направить в российский кабмин, ООН , парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ , генсеку Совета Европы , а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии. «Сейчас в Латвии принято стратегическое решение, совершенно не обеспеченное учительскими кадрами, о ликвидации всего образования на русском языке во всех классах школы. Надо отметить, что политические партии, которые приняли участие в продвижении этого закона, рассчитывают на консолидацию этнического большинства и получению дивидендов в электоральном плане на предстоящих выборах в Сейм Латвии. К сожалению, упрямство политической элиты, взаимный контроль, этническая сплочённость против России , не позволяют предпринять политический манёвр и отказаться от переноса реализации этих планов. Конечно, специальные меры против Латвии, безусловно, будут восприняты болезненно, и будут иметь свой негативный эффект для деградации определённых сфер экономики, например, транзита. Они вряд ли приведут к изменениям в законодательстве. Но в комплексе с учётом изменения общей обстановки удастся повернуть вспять негативные последствия в вопросе образования в Латвии», — полагает Симиндей.

При этом эксперт пояснил, что даже если Латвия предпримет ответные шаги, то это никак не навредит России.

«Могут быть отдельные недружественные жесты, но в экономическом плане нет былой зависимости от латвийских портов, которая наблюдалась в 1990-е годы, развивается портовая система в Ленинградской области . Серьёзной зависимости от Латвии нет и быть не может. Те фирмы, которые не переориентировали поставки с территории Латвии, будут вынуждены сделать это в случае принятия соответствующих экономических мер», — заявил Симиндей.

Как отметил эксперт, реформа образования негативно отразится на демографическом состоянии самой Латвии, поскольку многие русскоязычные жители уже начали рассматривать вопрос об эмиграции в Россию или страны Западной Европы.

Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах в отношении Латвии в связи с принятием поправок к закону «Об образовании», согласно которому до 2021 года должен быть завершён перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.

Меры могут коснуться финансовых операций, таможенных пошлин, туристической деятельности, а также международных торговых договоров.