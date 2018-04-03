Володин обвинил Латвию в нарушении основополагающих прав человека 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Латвия, решив ликвидировать школьное образование на русском языке, нарушает международные соглашения об основополагающих правах человека.
«Давайте еще в этом направлении поработаем и точечно, исходя из того, что Латвия — член Совета Европы и нарушает основополагающие права граждан, которые действительно защищены международными соглашениями. И в этой связи нам нужно более активную позицию занять по всем направлениям», — приводит слова Володина ТАСС.
Во вторник, 3 марта, Госдумой было единогласно принято заявление «О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии». В этом документе депутаты предлагают руководству России рассмотреть возможность принятия экономических санкций в отношении Латвии.
«Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом «О специальных экономических мерах», — говорится в тексте заявления.
По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, речь может идти о персональных мерах в отношении латвийских политиков, а также о запрете транзита российских грузов через порты Риги.