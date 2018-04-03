В Латвии пройдет «Марш рассерженных родителей»

Изначально планировалось, что протестующие, представляющие почти треть населения этой прибалтийской страны, обратятся к Вейонису с просьбой не подписывать законы об обязательном обучении в школах только на латышском языке. Шествие и петиция в адрес президента должны были стать жестом последней надежды, пояснили устроители марша. Но сын псковитянки, воспитанный, по его же словам, на сказках Пушкина, в политике, судя по происходящему, решил пойти путем русофобии.

"Мы пойдем к Рижскому замку, чтобы выразить презрение к обычному латышскому президенту, который оказался клятвопреступником. Теперь, когда поправки вступили в законную силу, у нас есть только две возможности. Либо мы покорно это принимаем, и тогда русским школам конец. А это означает и конец русской общине на горизонте десятилетия. Либо мы продолжаем борьбу", — заявил публицист и правозащитник Илья Козырев на портале Baltnews.lv.

По его мнению, шествие станет акцией «морального возмездия за трусость президента», который вместо служения народу Латвии согласился действовать в пользу радикальных националистов, стремящихся уничтожить русское образование.

По словам публициста, сегодня латвийское общество живет в реальности, где политики для получения голосов латышского избирателя старательно изощряют свой креатив, чтобы изобретать все новые варианты унижения национальных меньшинств.

Можно долго спорить, считает Козырев, насколько желание быть жестоким свойственно политическому истеблишменту в целом. История латышских эсэсовцев, решения политиков времен президента Улманиса, серебряная медаль в европейском Холокосте (уничтожено 89,5% довоенной общины; на первом месте — Литва с 90%) подсказывает, что, скорее, свойственно, чем нет. А недавнее высказывание министра Шадурскиса, что «чрезмерная толерантность и эмпатия были риском для латышского государства, и мы обязаны предпринять все усилия, чтобы это устранить», считает правозащитник, является отличной иллюстрацией для подтверждения этой версии.

"Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению", — говорится в заявлении Госдумы , принятом сегодня. Российское правительство считает, что новым поколениям национальных меньшинств Латвии грозят неграмотность и утрата национальной идентичности.

"Власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности", — отмечают депутаты.

По словам Ильи Козырева, Штаб защиты русских школ намерен помочь Государственной думе РФ с выбором объектов для санкций. «Мы составим список физических и юридических лиц, причастных к уничтожению нашего образования. Это будут не только политики и партии, которые проголосовали „за“, но и их спонсоры, а также связанные с ними предприятия».