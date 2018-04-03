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Марш рассерженных родителей пройдет в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
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Марш рассерженных родителей пройдет в Риге в знак протеста против реформы в русских школах 

ТАСС 39 минут назад
РИГА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Марш рассерженных родителей пройдет в латвийской столице в знак протеста против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Манифестация состоится 4 апреля, ее участники прошествуют от здания министерства образования и науки до Рижского замка (резиденция президента — прим. ТАСС). Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили организаторы акции — «Штаб защиты русских школ» и партия «Русский союз Латвии».
Устроители акции напомнили, что в понедельник президент Латвии Раймондс Вейонис подписал законы, запрещающие обучение на русском языке в школах для нацменьшинств. «Первоначально шествие задумывалось как жест последней надежды — обращение к президенту с просьбой не провозглашать противоречивые законы. Однако, узнав о предстоящем шествии, Раймондс Вейонис испугался давления со стороны недовольных родителей и поспешил подписать законы. Поэтому первоначальный смысл обращения к президенту поменялся — теперь шествие пройдет как акция морального возмездия за трусость президента, поправшего свои демократические убеждения и долг служить всему народу Латвии в пользу прислуживания радикальным националистам, навязавшим уничтожение русского образования», — указывают организаторы протестной акции.
По данным устроителей, шествие пройдет под лозунгами «Вейонис — предатель и клятвопреступник», «Ответим на произвол забастовкой!», «Русские школы ногами пиная, помни, нацист, про 9 мая!».
"Марш 4 апреля — это первая акция, которая уже не связана с надеждами на разум и гуманизм правящих, но продиктована гневом разочарованных русских жителей страны и растущей уверенностью в своих силах. Цель последующей серии протестов — довести их масштаб к ноябрю до 30-40 тыс. человек и далее продолжить наращивать до 100 тыс. Мы заставим обратить на себя внимание всего мира и переломим отношение властей страны к народу, как в вопросе школьного образования, так и в других болезненных проблемах Латвии", — подчеркивают защитники русских школ.
Спорная реформа
Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, Сейм (парламент) в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября 2019 года.
Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.
Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В 2004 году в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно было преподавать только 40% предметов.
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