Центр госязыка Латвии попросил не считать проверку школ нацменьшинств «чисткой»

Центр государственного языка Латвии , который собирается провести массовые проверки знаний учителями латышского языка в школах нацменьшинств, согласовал акцию с учебными заведениями и не будет проводить никаких чисток, сообщила заместитель руководителя центра Ингрида Берзиня

«Все эти проверки были согласованы со школами. Часть учебных заведений уже получили оповещение со всеми деталями о предстоящих проверках. Там указано и то, что мы готовы пойти навстречу учителям и выбрать для проверок время, удобное для них. Ни один инспектор не явится в школу без предупреждения. Мы все примем во внимание и приложим наши усилия к тому, чтобы не мешать учебному процессу», — передает РИА «Новости» слова руководителя центра.

Берзиня отметила, что центр не преследует цели уволить учителей, так как это не входит в его обязанности.

«Мы признаем, что это связано с политическими процессами в стране. Но это никакая не чистка! У нас нет цели кого-то уволить или избавиться от каких-то учителей. Центр госязыка не обладает такими полномочиями, мы просто констатируем уровень знания языка. В худшем случае мы можем назначить административный штраф», — заявила Берзиня.

Напомним, в понедельник, 2 апреля президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, который переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения.