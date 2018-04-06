Ещё
Центр госязыка Латвии попросил не считать проверку школ нацменьшинств «чисткой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр госязыка Латвии попросил не считать проверку школ нацменьшинств «чисткой» 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Фото: ИноСМИ
Центр государственного языка Латвии, который собирается провести массовые проверки знаний учителями латышского языка в школах нацменьшинств, согласовал акцию с учебными заведениями и не будет проводить никаких чисток, сообщила заместитель руководителя центра Ингрида Берзиня.
«Все эти проверки были согласованы со школами. Часть учебных заведений уже получили оповещение со всеми деталями о предстоящих проверках. Там указано и то, что мы готовы пойти навстречу учителям и выбрать для проверок время, удобное для них. Ни один инспектор не явится в школу без предупреждения. Мы все примем во внимание и приложим наши усилия к тому, чтобы не мешать учебному процессу», — передает РИА «Новости» слова руководителя центра.
Берзиня отметила, что центр не преследует цели уволить учителей, так как это не входит в его обязанности.
«Мы признаем, что это связано с политическими процессами в стране. Но это никакая не чистка! У нас нет цели кого-то уволить или избавиться от каких-то учителей. Центр госязыка не обладает такими полномочиями, мы просто констатируем уровень знания языка. В худшем случае мы можем назначить административный штраф», — заявила Берзиня.
Напомним, в понедельник, 2 апреля президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, который переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения.
Депутаты Госдумы приняли заявление, в котором называют недопустимой ликвидацию в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, а также предлагают ввести в отношении прибалтийской республики специальные экономические меры.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бегущий из Латвии в Россию медведь сломал забор на границе «Наказание» Латвии требует осторожности Раймонд Паулс рассказал о потерях от разрыва с Россией
 Ещё 75 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня61
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса253
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра28
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского42
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян673
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение