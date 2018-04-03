Госдума предложила ввести санкции в ответ на школьную реформу Латвии

Из-за нововведений в республике русскоговорящие жители республики потеряют право на обучение своих детей в школах родному языку. И депутаты в единогласно принятом заявлении рекомендуют главе государства ответить жестко.

В принятом на пленарном заседании документе говорится о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств. Хотя, по сути, трудно считать меньшинством более трети населения Латвии с русскими корнями, чье конституционное право грубо попирается, подчеркнул глава Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников . Он напомнил, что нашумевшее решение сейм латвийской республики принял 22 марта. В соответствии с законом, среднее образование в Латвии в старших классах полностью, а в средних — до 80 процентов к 2021 году будет только на латышском языке. Поправки латвийские парламентарии приняли, игнорируя мнение русскоязычного населения.

Госдума поддерживает протесты русскоязычной общественности против дискриминационной реформы, рассказал о позиции депутатов Калашников. «Давая политическую оценку, предлагаем подкрепить принятием в отношении Латвии специальных экономических мер», — заявил он. Например, в ответ на противоправные действия Латвии Россия может рекомендовать запретить или серьезно ограничить транзит российских грузов через латвийские порты. Речь в первую очередь о сырье. «Есть и другие меры, например, бойкот некоторых товаров», — добавил парламентарий.

— Мы предлагаем действовать, используя существующую правовую базу, — заявил Калашников. Он пояснил, что имеет в виду федеральный закон «О специальных экономических мерах». Согласно этому документу, санкции могут быть направлены на запрещение финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничения на осуществление туристской деятельности, а также прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров РФ в области внешнеэкономических связей.

Калашников подчеркнул, что окончательное решение — за главой государства. «Президент сам решит, что делать, в соответствии с законодательством», — заявил он.

В ходе дискуссии представители КПРФ предложили ввести «точечные санкции». Как отметил коммунист Александр Кравец , нужна персональная ответственность для политиков, руководств страны, парламентариев, которые «с пены у рта отстаивали реформу».

Глава профильного комитета отметил, что против политиков, которые являются ярыми приверженцами данного закона, действительно следует принять персональные меры. Он привел в пример латвийского министра юстиции, который был, по утверждению Калашникова, главным инициатором реформы. Эту тему комитет обсуждал с замминистра иностранных дел Григорием Карасиным , отметил парламентарий.

"Мы не имеем права допустить, чтобы ситуация, которая происходит сегодня в Латвии в отношении русского языка, распространилась на другие страны и континенты", — заявил со своей стороны председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Член комитета Сергей Шаргунов отметил, что русский язык в Латвии оказывается вне закона, хотя сейчас им владеют 70 процентов жителей страны.