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Правительство Германии не видит дискриминации в статусе неграждан в Прибалтике
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Правительство Германии не видит дискриминации в статусе неграждан в Прибалтике 

RT на русском 2 часа назад
В правительстве ФРГ ответили на запрос фракции «Левых» по поводу статуса неграждан в Латвии и Эстонии. Власти Германии считают, что повода для беспокойства нет, так как международные организации положительно оценивают действия правительств прибалтийских стран по вопросу интеграции национальных меньшинств. В ответе говорится, что причина, почему русскоязычные чувствуют дискриминацию, кроется в их симпатии к российским СМИ и политике России.
«Проблемы возникают из-за различий в интерпретации исторических событий и текущей политики России. Русскоязычное население Прибалтики предпочитает российские СМИ и, как правило, больше симпатизирует внешней политике России», — ссылаются в правительстве ФРГ на доклад бундестага от февраля 2017 года о положении русскоязычного населения Прибалтики.
Кроме того, отмечается, что у неграждан значительно больше прав, чем у иностранцев. Так, мужчины-неграждане в Эстонии могут не служить в армии, кроме того негражданам не нужна виза для поездок в Россию, в отличие от граждан этих стран. Власти подчеркивают, что процесс натурализации, например, в Эстонии, близок к нормам получения гражданства в немецком законодательстве.
В ответ на вопрос о том, как власти Германии оценивают защиту языковых и этнических меньшинств в Латвии и Эстонии, в правительстве ФРГ дали положительную оценку, заявив, что у них нет оснований не доверять мнению международных организаций на этот счёт.
Ранее депутаты бундестага от фракции партии «Левые» направили правительству ФРГ запрос, в котором шла речь о судьбе жителей Латвии и Эстонии, не имеющих в этих странах гражданства.
RT на русском: последние новости
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