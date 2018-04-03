В связи с переводом русских школ в Латвии на госязык Володин вспомнил о вшах в русских шубах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения заявления о недопустимости ликвидации в Латвии образования в школах на языках нацменьшинств заявил, что «шубы», в которые депутаты латвийского Сейма боятся «пустить русскую вошь», тоже русские. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что один из депутатов ведомства процитировал звучащее от некоторых официальных деятелей Латвии заявление: «Если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести ее оттуда будет трудно». Володин отметил, что прибалтийская страна нарушает основополагающие права граждан, которые защищены международными соглашениями.

"Нужно напомнить им, что шубы они всегда русские носили. Поэтому им нужно подумать, какая им в этих шубах отводится роль", — прокомментировал Володин процитированное заявление.

Ранее Госдума приняла заявление по поводу перевода русских школ в Латвии на государственный язык.