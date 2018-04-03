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Шаргунов: Латвия нарушает международные нормы
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Шаргунов: Латвия нарушает международные нормы 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Латвия нарушает многочисленные международные нормы, запрещая обучение в школах на русском языке, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Шаргунов, комментируя принятое Госдумой заявление.
По словам депутата, усиливающийся натиск на нашу страну и вытеснение русского языка идёт повсеместно. Даже в Казахстане говорят о переходе с кириллицы на латиницу, и в Молдавии идут разговоры о том, что русский язык должен перестать быть языком национального общения. «То, что происходит в Прибалтике, особенно беспрецедентно, так как нарушает многочисленные нормы международных актов, — сказал Сергей Шаргунов. — Русский язык в Латвии оказывается вне закона, хотя сейчас им владеют 70 процентов жителей страны».
По его словам, те, кто одержимы «антироссийским угаром», наносят удар сами по себе, в том числе в области бизнеса. Но такая политика проводится в Прибалтике уже много лет. Депутат отметил, что языковой закон сопровождается внесением поправок к закону о труде, то есть будут из бизнеса выдавливать тех, кто говорит на русском. «Получается, что русские должны убираться из образования, предвыборной агитации, бизнеса, и всё это происходит вопреки мнению общественности», — сказал Сергей Шаргунов.
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