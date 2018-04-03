«Латвия удаляет русский с негласного одобрения Европы»

К 2021 году образование в Латвии станет моноязычным — в старших классах образование будет вестись только на государственном — латышском — языке. Соответствующие поправки к закону подписал президент страны Раймондс Вейонис . Посольство России в Латвии уже выразило сожаление по поводу того, что части населения страны «так и не удалось достучаться до руководства страны».

Президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. При этом часть предметов, связанных с изучением идентичности и культуры нацменьшинств, на родном языке. Кроме того, значительная часть дисциплин в начальной (1-6 классы) и основной (7-9 классы) школах будет проводиться на родном языке.

Дальнейшее обучение — 10-12 классы — будет осуществляться только на латышском. Реформа должна завершиться к 2021/22 учебному году.

Посольство России в Латвии уже прокомментировало решение Раймондса Вейониса.

«С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получить образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны», — говорится в заявлении диппредставительства в фейсбуке.

По словам Вейониса, поправки к закону об образовании позволят школьникам получить лучшее образование, после чего они смогут продолжить жить и работать в Латвии.

При этом само прохождение закона в сейме сопровождалось митингами и пикетами, организованными в защиту сохранения русского языка в школах. Русскоязычная диаспора в Латвии — самая многочисленная — доля русскоязычных жителей здесь составляет более четверти населения страны.

25 февраля на митинг в Риге вышли около трех тысяч человек, которые держали плакаты «Русским детям — русские школы», «Реформа — насильственная ассимиляция», «Хочу учиться на родном языке» и другие — с разной степенью эмоциональности.

Что интересно, в сейме фактически было проигнорировано мнение партии «Согласие», выступающей если не в защиту прав русскоязычного населения Латвии, то хотя бы за попытки гармонизации отношений внутри латвийского общества. При этом эта партия в настоящий момент занимает почти четверть всех мест в парламенте (24 из 100). Депутаты фракции пытались обратить внимание президента, что новый закон об образовании противоречит не только международным актам, но и конституции Латвии.

Организаторами протестов в Риге выступают активисты «Штаба защиты русских школ», партии «Русский союз Латвии», Латвийского комитета по правам человека, Русской общины Латвии, Латвийского антинацистского комитета.

Один из активистов «Штаба защиты русских школ», экс-депутат сейма Владимир Бузаев призвал продолжить акции протеста.

«С самолетной скоростью Вейонис провозгласил закон прямо у трапа самолета, и отправился в Вашингтон отчитываться о выполненном задании. Какое-то дежавю в моей длинной жизни. Нам предстоит снова, как и 15 лет назад, продемонстрировать, что мы не твари дрожащие, а право имеем. Давайте попробуем…», — написал он в своем фейсбуке (стилистика автора сохранена).

15 лет назад — в 2004 году — Латвия уже переживала протесты против реформы образования. По сути, именно изменения, введенные министром образования Карлисом Шадурскисом , заложили основу для той реформы, которая начинается в Латвии сейчас. Тогда школы нацменьшинств были переведены на билингвальную систему обучения: на русском языке в старших классах было разрешено преподавать 40% предметов. Примечательно, что в настоящее время Шадурскис снова занял кресло министра образования, он же и поддерживает политику дальнейшего ужесточения законодательства в сфере образования, затрагивающего нацменьшинств.

Россия также негативно отреагировала на будущую реформу. Ранее министр образования России Ольга Васильева назвала закон нарушающим права национальных меньшинств и не соответствующим задачам Еврокомиссии по борьбе с расизмом. В российском МИДе поправки также сочли дискриминационными и назвали «одиозными шагами под лицемерными лозунгами».

Отказаться от «русскости»

Примечательно, что ужесточение языковой политики в Латвии происходит незадолго до парламентской кампании, которая должна пройти осенью текущего года. При этом пророссийские настроения в Латвии не слишком сильны, что может привести к уменьшению представительства этих сил в парламенте после выборов.

НАТО, Латвия, в целом, ведет вытесняющую политику против русскоговорящего населения с негласного разрешения Европейского союза

отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер . При этом он также указывает, что тренд на такую политику был взят достаточно давно — начиная с реформы 2004 года. В тот же год Латвия стала членом НАТО.

При этом новые образовательные реформы можно рассматривать как дискриминацию на грани полного выдавливания русскоязычного населения страны, продолжил эксперт.

«В данном случае Латвия нарушает и рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и сам принцип образования на языках меньшинств, который фактически является непререкаемым, хотя бы потому, что он является универсальным для всех европейских стран», — подчеркивает Брутер.

Однако политические последствия для латвийских властей будут минимальными, полагает эксперт. А вот русское меньшинство никогда не было представлено во власти и не будет, добавил он.

«Оно [меньшинство] не будет представлено и потом, за исключением ситуации, при которой «Согласие» полностью распадется на две части, и та часть, которая будет занимать коллаборационистские позиции, признает нынешнюю ситуацию», — прогнозирует Владимир Брутер.

Однако для такого случая необходимы предпосылки: естественный раскол партии «Согласие» — это, вместе с тем, не самый нереалистичный сценарий. Эксперт отмечает, что большинство тех, кто голосует за «Согласие», не готовы cегодня отказаться от собственной «русскости» и своих прав.