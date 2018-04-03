Психотерапия по-американски: чем утешит Прибалтику «главврач Белого дома»

Повестка прибалтийского турне в Вашингтон в целом стандартна. Основными темами встречи станут укрепление сотрудничества в вопросах безопасности, экономики, образования, энергетики, рассказал в эфире Латвийского телевидения президент Латвии Раймондс Вейонис . Вопросу обороны будет уделено наибольшее внимание. По итогам прибалтийского вояжа стороны примут декларацию в поддержку укрепления безопасности Прибалтики.

Для лидеров Литвы , Латвии и Эстонии поездка в Соединенные Штаты традиционно будет иметь психотерапевтический характер. «Главврач» Белого дома заверит младших восточноевропейских союзников в поддержке, пообещает защиту, похвалит за два процента ВВП на нужды НАТО . Пафосная фразеология «Америка с вами» действует сильнее любых успокоительных пилюль.

Конечно, такая психотерапия дает лучший эффект, когда она подкреплена «медикаментозными» средствами. Появление в Прибалтике противоракетных комплексов Patriot на постоянной основе — лишь вопрос времени. Поляки уже подписали контракт на поставку зенитных ракетных комплексов, чем же Литва хуже?

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Трамп — бизнесмен. Удовлетворение прибалтийских жалоб на «российскую угрозу» он будет обменивать на гарантии американских интересов в регионе. Например, интересов энергетических. Литва уже озвучивала надежды стать региональным энергетическим хабом по распределению американского сжиженного газа (СПГ). А вот ее прибалтийские соседи пока артачатся — недемократическое трубопроводное топливо "Газпрома" существенно дешевле.

Тут на руку американцам и сыграет формат предстоящей встречи. Традиционный вояж прибалтийской тройки, показывающий, что Вашингтон недальновидно воспринимает страны Балтии как единый субъект и не намерен разделять свои действия на литовском, латвийском и эстонском направлениях, повод похвалить более услужливых прибалтов и пожурить слишком самостоятельных.

Вероятно, латышам и эстонцам будет указано на литовскую союзническую дисциплину, на следование рекомендациям Центра энергетической безопасности НАТО в вопросах газа, электричества и атомной энергетики. Вот на кого нужно равняться: коллективные закупки прибалтами американского СПГ должны послать сигнал более платежеспособным европейским союзникам — ради вытеснения с рынка «Газпрома» вы должны платить втридорога. На это и расчет авантюры с неконкурентоспособным в ценовом отношении сжиженным газом от заокеанского «оплота демократии».

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Схожая ситуация и на прибалтийском финансовом рынке. Отличником по этому вопросу будет выступать уже Латвия. После бездоказательных претензий Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США латвийские власти начали зачистку счетов нерезидентов в собственных банках.

Чтобы контролировать внутреннюю политику своих младших партнеров, американцы должны контролировать финансовые потоки: знать, от кого и сколько денег получают конкретные политические партии. Неподотчетные денежные средства покидают Латвию, обслуживающие их банки закрыты или рискуют в ближайшее время быть ограниченными в своей деятельности. Латвия работу над ошибками выполнила. Очередь за соседями.

Грядут оргвыводы и по другим вопросам. В конце 2017 года Латвия воздержалась, а Литва и Эстония проголосовали против американской резолюции в ООН о признании Иерусалима столицей Израиля Трамп лично пообещал взять такое непослушание на карандаш. Теперь лидерам Литвы, Латвии и Эстонии придется держать ответ перед американским начальством за эти проблески прибалтийского вольтерьянства.

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Порция успокоительного вперемешку с критикой и ограниченной похвалой — далеко не все, чего ожидают прибалты от предстоящей поездки. Президент США должен подтвердить их успехи. Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят на встрече с Трампом «достижения» своих стран с момента выхода из состава СССР, сообщает Breitbart со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха. «Во время визита также отметят достижения стран Балтии с момента восстановления независимости, в том числе экономический рост, успехи в обеспечении обороны и роста оборонных расходов», — заявил Шах.

Подобно папе римскому, Дональд Трамп должен завизировать прибалтийские «истории успеха», сделать их сакральными и догматичными своим президентским словом. Без этой процедуры «политического таинства» мифология о постсоветских достижениях той же Литвы выглядит слабовато. «Российская пропаганда» имеет наглость сомневаться в свершениях литовской демократии, да и сами литовцы почему-то бегут из родной «успешной» страны будто при стихийном бедствии.

Слово Трампа, конечно, изменит ситуацию. Для пущей церемониальности американский президент даже согласился пригласить прибалтов к столу: в ходе встречи состоится деловой завтрак. Что это, если не свидетельство как минимум личной «истории успеха» лидеров Литвы, Латвии и Эстонии?

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