Балтийские страны — превосходные союзники, подающие пример другим странам

Встреча и следующий за ней обед будут посвящены преимущественно темам безопасности и экономического сотрудничества, а также энергетики и культурного сотрудничества. На встрече также будет принято совместное заявление.

«США в лице президента Дональда Трампа получат возможность поздравить трех балтийских президентов со столетием независимости их стран. Это очень серьезное достижение и для вас, и для нас, поскольку независимость, суверенность и безопасность трех балтийских республик были долгосрочной целью США во время советской оккупации», — сказал Мелвиль в интервью в среду.

«Это огромное достижения для нас — видеть, что эти три страны стали именно тем, чего мы всегда и ожидали, примером в отношении экономического процветания, свободы и демократии и превосходными союзниками для США и других европейских стран», — сказал посол.

«Мы считаем Балтийские страны превосходными союзниками и партнерами и примером для многих наших союзников в плане того, как серьезно ценить то, что можно сделать для собственной безопасности, и принимать необходимые для поддержки этих действий с помощью ресурсов и государственных приоритетов решения. В этом отношении Эстония, Латвия и Литва — отличные лидеры альянса. Я думаю, что это часть месседжа, который мы хотим подчеркнуть и который, как я надеюсь, найдет отклик».

«Одно из качеств, которое США ценят в трех балтийских союзниках, это ваша приверженность обороне и сделанному (на саммите НАТО ) в Уэльсе знаменитому обещанию 2 процентов. Это долгосрочный, важный и ценный пример и модель действий для многих наших союзников, в том числе некоторых наших крайне крупных союзников. Поэтому я считаю, что вы можете быть сравнительно уверены в том, что президент Трамп отметит то, как высоко он ценит тот факт, что (оборонные расходы) всех трех Балтийских стран превышают 2 процента и они по-прежнему намерены нести свою ответственность по обороне НАТО».

«Невозможно переоценить то, насколько важным правительство (США) считает ответственность каждой страны-союзника за то, чтобы нести свое справедливое бремя», — подчеркнул он.

«Я особенно высоко ценю то, что иногда слышу от своих эстонских друзей, что 2 процента считают полом, а не потолком…. Так что когда мы разговариваем в качестве союзников, то обстоятельство, что мы вчетвером несем свою или даже большую долю бремени, является напоминанием для всех остальных, что им нужно засучить рукава и приложить чуть больше усилий, чтобы добиться той де приверженности в противостоянии вызовам, с которыми мы сталкиваемся, будучи союзниками», — добавил посол.

По словам Мелвиля, по его данным неясно, будут ли президенты также обсуждать размещение в Балтийских странах противовоздушной обороны. «Я не могу прогнозировать, в каком именно направлении будет развиваться разговор, но я считаю, что, скорее всего, этим будут заниматься в контексте НАТО, поскольку этот вопрос относится к НАТО».

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес 28 марта призвал вернуть в Балтийские страны ротационные силы США. По словам Мелвиля, он уверен, что балтийские президенты поднимут это предложение на встрече с Трампом.

«Я очень удивлюсь, если это не станет частью обсуждения, поскольку мне кажется, что каждый раз, когда мы встречаемся, Эстония, Латвия и Литва отмечают, что в период 2014 — 2017, когда у нас было по роте в каждой Балтийской стране, это очень высоко ценили и страны чувствовали, что американское присутствие играет важную роль в сдерживании».

Посол подчеркнул, что благодаря размещению батальонов НАТО в Балтии и Польше сдерживание стало сильнее. «Все мы чувствуем, что батальон военнослужащих НАТО — это гораздо более заметное присутствие, чем взвод военнослужащих США».

В то же время, он признал, что «есть ощущение, что присутствие американских военных обладает определенной ценностью с точки зрения сдерживания, которую особенно высоко ценят три Балтийские страны».

Посол также дал высокую оценку сотрудничеству Балтийских стран.

«Пока я здесь находился, сотрудничество было отличным. То, как три Балтийские страны обращаются к США, отражает то обстоятельство, что вы можете представить на этих встречах значительный уровень координации и сотрудничества. Мы понимаем, что существуют определенные разногласия, естественные разногласия. Приоритеты несколько различаются, но координация по серьезным вопросам крайне много значит и является превосходной».