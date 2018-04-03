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В Эстонии вступил в силу запрет на въезд 49 гражданам РФ из «списка Магнитского»
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В Эстонии вступил в силу запрет на въезд 49 гражданам РФ из «списка Магнитского» 

Говорит Москва 2 часа назад
К такой мере эстонские власти, как сообщалось, подтолкнуло отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Правительство Эстонии также заявило о решении выслать военного атташе РФ Олега Афанасьева.
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