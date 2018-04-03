В Эстонии вступил в силу запрет на въезд 49 гражданам РФ из «списка Магнитского»

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Белорус на российской фуре пытался попасть в Литву с радиоактивным грузом

Собянин начал заседание президиума с минуты молчания по жертвам пожара в Кемерове

Жители Литвы запустили воздушные шары в память о жертвах трагедии в Кемерове