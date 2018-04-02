Ещё
Европарламентарии изучат процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европарламентарии изучат процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Европарламент принял решение прислать в Литву делегацию, чтобы ознакомиться с процедурой закрытия Игналинской АЭС. Официальный Вильнюс просит продолжить финансирование процесса.
Станция, введённая в строй в 1983 году, была остановлена на стыке 2009 -2 010 годов по требованию Еврокомиссии, которая выделила средства на процесс закрытия.
Однако процедура сопровождается конфликтами, недоразумениями, претензиями к России, с которой связана немецкая компания, занимающаяся захоронениями ядерных отходов, коррупционными скандалами.
Так, в суд передано уголовное дело бывших руководителей Игналинской АЭС, организовавших аукцион по продаже медных трубок, победитель которого, по версии следствия, был известен заранее.
Члены комиссии Европарламента по контролю над бюджетом приедут в Литву в среду и до пятницы будут изучать ситуацию. Возглавить делегацию поручено руководителю комиссии, немецкому политику Ингеборге Грассле.
Парламентская газета: последние новости
Сейм Литвы решил выяснить, как правительства страны распоряжались финансами Литовские медики начали готовиться к войне с Россией «Пророссийскому» Роландасу Паксасу не дадут вновь стать президентом Литвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи542
В Сочи горит пятиэтажный дом128
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня12
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки266
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение