Европарламентарии изучат процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС 

Европарламент принял решение прислать в Литву делегацию, чтобы ознакомиться с процедурой закрытия Игналинской АЭС. Официальный Вильнюс просит продолжить финансирование процесса.
Станция, введённая в строй в 1983 году, была остановлена на стыке 2009 -2 010 годов по требованию Еврокомиссии, которая выделила средства на процесс закрытия.
Однако процедура сопровождается конфликтами, недоразумениями, претензиями к России, с которой связана немецкая компания, занимающаяся захоронениями ядерных отходов, коррупционными скандалами.
Так, в суд передано уголовное дело бывших руководителей Игналинской АЭС, организовавших аукцион по продаже медных трубок, победитель которого, по версии следствия, был известен заранее.
Члены комиссии Европарламента по контролю над бюджетом приедут в Литву в среду и до пятницы будут изучать ситуацию. Возглавить делегацию поручено руководителю комиссии, немецкому политику Ингеборге Грассле.