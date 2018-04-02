Европарламентарии изучат процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС

Европарламент принял решение прислать в Литву делегацию, чтобы ознакомиться с процедурой закрытия Игналинской АЭС. Официальный Вильнюс просит продолжить финансирование процесса.

Станция, введённая в строй в 1983 году, была остановлена на стыке 2009 -2 010 годов по требованию Еврокомиссии , которая выделила средства на процесс закрытия.

Однако процедура сопровождается конфликтами, недоразумениями, претензиями к России , с которой связана немецкая компания, занимающаяся захоронениями ядерных отходов, коррупционными скандалами.

Так, в суд передано уголовное дело бывших руководителей Игналинской АЭС, организовавших аукцион по продаже медных трубок, победитель которого, по версии следствия, был известен заранее.

Члены комиссии Европарламента по контролю над бюджетом приедут в Литву в среду и до пятницы будут изучать ситуацию. Возглавить делегацию поручено руководителю комиссии, немецкому политику Ингеборге Грассле.