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Россиянам рассказали, сколько праздничных дней их ждет в мае и июне
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Россиянам рассказали, сколько праздничных дней их ждет в мае и июне 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Эхо района
Так, ближайшие праздничные выходные стартуют меньше чем через месяц. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Получается, что первая рабочая неделя мая продлится всего пару дней, информирует «Интерфакс». На День Победы никаких переносов не будет. Затем длинные выходные будут с 10 по 12 июня включительно в честь празднования Дня России.
Как писала «Русская планета», партия «Согласие», возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым, намерена обжаловать в Конституционном суде Латвии закон о переводе школ нацменьшинств на государственный язык.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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