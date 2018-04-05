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В Литве решили ввести двойное название для Грузии
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В Литве решили ввести двойное название для Грузии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВИЛЬНЮС, 5 апреля. /ТАСС/. Грузия в Литве будет называться двояко: в прежней исторически утвердившейся в литовском и других языках форме (Грузия) и в оригинальном самоназвании закавказской страны (Сакартвело), скорректированном в соответствии с нормами литовского. Такое решение приняла в четверг Комиссия по государственному литовскому языку, сообщил ТАСС ее председатель Аудрис Антанайтис.
"Решено, что параллельно могут употребляться две формы: официальное — Грузия, а также оригинальное название. Как оно будет звучать на литовском языке, еще предстоит определить", — сказал Антанайтис.
Комиссия рассматривала предложение литовского МИД узаконить собственное, используемое ее жителями название закавказской страны. Аналогичное обращение поступило и от посольства Грузии в Литве.
Комиссия с ним согласилась. Официальное название она оставила, но предложила параллельно использовать второе. Как оно будет звучать, еще предстоит решить, так как оригинальная форма не соответствует нормам литовского языка и ее придется скорректировать. Один из наиболее подходящих вариантов — Сакартвелия.
Комиссия, как отметил Антанайтис, примет окончательное решение в течение месяца.
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