В Литве решили ввести двойное название для Грузии

ВИЛЬНЮС , 5 апреля. / ТАСС /. Грузия Литве будет называться двояко: в прежней исторически утвердившейся в литовском и других языках форме (Грузия) и в оригинальном самоназвании закавказской страны (Сакартвело), скорректированном в соответствии с нормами литовского. Такое решение приняла в четверг Комиссия по государственному литовскому языку, сообщил ТАСС ее председатель Аудрис Антанайтис.

"Решено, что параллельно могут употребляться две формы: официальное — Грузия, а также оригинальное название. Как оно будет звучать на литовском языке, еще предстоит определить", — сказал Антанайтис.

Комиссия рассматривала предложение литовского МИД узаконить собственное, используемое ее жителями название закавказской страны. Аналогичное обращение поступило и от посольства Грузии в Литве.

Комиссия с ним согласилась. Официальное название она оставила, но предложила параллельно использовать второе. Как оно будет звучать, еще предстоит решить, так как оригинальная форма не соответствует нормам литовского языка и ее придется скорректировать. Один из наиболее подходящих вариантов — Сакартвелия.

Комиссия, как отметил Антанайтис, примет окончательное решение в течение месяца.