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В Литве предлагают называть Грузию Сакартвелией
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В Литве предлагают называть Грузию Сакартвелией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ВИЛЬНЮС, 4 апреля. /ТАСС/. Вопрос о переименовании Грузии включен в повестку дня заседания Комиссии по государственному литовскому языку. Об этом в среду в эфире национального радио сообщил ее председатель Аудрис Антанайтис.
"Комиссия получила предложение МИД Литвы узаконить традиционное оригинальное название закавказской страны, которое используют ее жители и которое звучит как Сакартвело", — сказал он. Аналогичное обращение поступило от посольства Грузии в Литве. «Вопрос будет обсуждаться в четверг», — сказал Антанайтис.
Он подчеркнул однако, что оригинальная форма не соответствует нормам литовского языка, поэтому ее придется изменить. «Возможны разные варианты, их четыре. Один из наиболее подходящих — Сакартвелия», — изложил Антанайтис выкладки литовских языковедов.
Впрочем, по его словам, в принципе вопрос остается открытым. «В комиссии есть разные мнения на этот счет. Не исключено, что ее члены выскажутся против изменения исторически утвердившегося в литовском языке названия Грузии», — предположил Антанайтис.
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